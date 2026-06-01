¿Quién es Nate Morris, nominado por Donald Trump para ser embajador en Colombia?

Este primer día del mes de junio la Casa Blanca publicó una lista con los nombres que nominaba y retiraba para diferentes cargos, especialmente los de embajadores y enviados de Estados Unidos en otros países y comisiones. Uno de los nombres incluidos fue el de Nathaniel "Nate" Morris, quien aparece en la lista como nominado para la Embajada de Estados Unidos en Colombia.



El propio presidente Donald Trump compartió un mensaje en redes sociales contando que se había reunido con Morris: "Nate es un empresario formidable y un fuerte Guerrero MAGA. Haré un respaldo para el Senado de los EE. UU. en Kentucky dentro de poco, pero le he pedido a Nate que dé un paso al costado de esa Carrera para asumir un papel en mi Administración como Embajador. Nate es educado en Oxford, duro como el acero, ama a nuestra gran nación y representará muy bien a los Estados Unidos, en el extranjero o en cualquier otro lugar. Tiene un gran futuro en la política, o en cualquier otra cosa que elija hacer".

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Tras el anuncio de Trump, el empresario y político se retiró de su aspiración al Senado en el estado de Kentucky. "Cuando el presidente Trump te pide que sirvas a tu nación, respondes al llamado. Me siento sumamente orgulloso de formar parte de la Administración Trump, representando a Kentucky y a Estados Unidos en el ámbito internacional y luchando por la agenda de Estados Unidos Primero", se lee en las redes sociales del hoy nominado como embajador.



¿Quién es Nate Morris?

De acuerdo con la información compartida por Morris, es presidente y director ejecutivo de Morris Industries, un conglomerado privado con sede en la ciudad de Lexington, Kentucky. "Antes de Morris Industries, Nate Morris fundó Rubicon Technologies, Inc., una de las mayores empresas de gestión de residuos de Estados Unidos, con operaciones en los 50 estados y 20 países. Fundada en 2009 con una línea de crédito de 10 000 dólares, Morris fue director ejecutivo durante más de 12 años, liderando una transacción de 2.000 millones de dólares que permitió a Rubicon cotizar en la Bolsa de Nueva York", se lee en su página oficial de LinkeIn.

En la página de Centro para el Estudio de la Presidencia y el Congreso indican que Morris fue "el primer habitante de Kentucky en ser incluido en la lista '40 menores de 40' de la revista Fortune y es ganador regional del premio 'Emprendedor del Año' de EY". Asimismo, entre 2025 y 2026, el empresario fue candidato para ocupar un lugar en el Senado de Kentucky, pero retiró su aspiración tras el pedido de Trump y apoyaron al candidato republicano.



Tras conocerse la noticia de la nominación de Morris como embajador, el senador Bernardo "Bernie" Moreno, nacido en Colombia, compartió un breve mensaje de felicitación: "¡Felicitaciones a mi buen amigo, Nate Morris, por su nominación como Embajador en Colombia! ¡La relación entre Estados Unidos y Colombia parece estar tomando un rumbo histórico!".



Lista completa de nominados a Embajadas:

Mark Abreu, de Florida, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de El Salvador. Alexander Alden, de Virginia, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Azerbaiyán. Christopher Anderson, de Wisconsin, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en el Reino de Camboya. Stanley Brown, de Virginia, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Guinea Ecuatorial. Joseph Burkhalter, de Georgia, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Moldavia. Johnny Figueroa, de Tennessee, para ser Embajador en Misión Especial para la Seguridad Sanitaria Global y la Diplomacia. Johnny Figueroa, de Tennessee, para ser Embajador en Misión Especial, Coordinador de las Actividades del Gobierno de los Estados Unidos para Combatir el VIH/SIDA a Nivel Global. William Grayson, de California, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Indonesia. Douglas Holder, de Florida, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Bulgaria. John Hurley, de California, para ser Representante de los Estados Unidos de América ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con el rango de Embajador. Ronald Johnson, de Massachusetts, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en Bosnia y Herzegovina. Jennifer Johnson-Carroll, de Florida, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Trinidad y Tobago. Paul Kalmbach, de Ohio, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República del Paraguay. Peter McCoy, de Carolina del Sur, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en Montenegro. Nathaniel Morris , de Kentucky, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Colombia . Keith Noreika, de Pensilvania, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Lituania. Nick Oberheiden, de Texas, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República Árabe de Egipto. Daniel Perez, de Florida, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República Federativa del Brasil. Peter Snyder, de Virginia, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República del Ecuador. Laurence Socha, de Illinois, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Gambia. Daniel Travis, de California, miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, clase de Consejero, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Sierra Leona. Henry Wooster, de Virginia, miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, clase de Ministro-Consejero, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Kenia. Michael Young, de Utah, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Serbia.