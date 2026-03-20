Embajada de Colombia en EE. UU. dice que ninguna autoridad ha notificado sobre investigación a Petro

Luego de que el periódico estadounidense The New York Times publicara un artículo que afirma que el presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por varias autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, la embajada colombiana en el país norteamericano afirmó en un comunicado que no ha recibido una información formal sobre esta información, y que lo mencionado por el periódico "carece de fundamento jurídico y fáctico".

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La investigación del New York Times indica que el Departamento de Justicia de EE. UU. estaría investigando al mandatario, al igual que las fiscalías estadounidenses de Manhattan y Brooklyn. En dichas indagaciones, afirma el medio de comunicación, "han participado fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional".

Las pesquizas, presuntamente, han recaudado información sobre "las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes", según las fuentes que hablaron con el New York Times, las cuales prefirieron permanecer en anonimato debido a que "no estaban autorizadas a hablar de investigaciones activas". El periódico añadió que "las investigaciones, que son independientes, se encuentran en su fase inicial, y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales". Asimismo, que no está claro si la Casa Blanca ha desempeñado un papel en las indagaciones.



Embajada colombiana en EE. UU. se pronuncia

Por medio de un comunicado, la embajada colombiana en EE. UU. mencionó que "el reciente reporte de prensa, basado en fuentes anónimas y falto de hallazgos, que sugiere la existencia de indagaciones preliminares en dos distritos de Nueva York en relación con el Presidente Gustavo Petro, debe leerse en su contexto integral y abordarse con la cautela que este tipo de versiones no verificadas exige".



En ese sentido, afirmó que ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones a las que hace referencia dicho reporte. "Las insinuaciones allí contenidas carecen de fundamento jurídico y fáctico. A lo largo de su vida pública, el Presidente Gustavo Petro ha enfrentado de manera consistente e inequívoca la criminalidad, tanto en Colombia como durante sus años en el exilio, al que se vio obligado tras denunciar actos ilícitos", dijo.



La embajada resaltó que la trayectoria del presidente Petro "se ha caracterizado por una acción sostenida, visible y firme contra la ilegalidad, incluida la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico, lo que refleja un compromiso constante con la justicia, la integridad institucional y el Estado de derecho. Su trayectoria se sustenta en hechos comprobables, no en versiones especulativas".

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Finaliza el comunicado mencionando lo siguiente: "Colombia reitera su firme compromiso con el Estado de derecho, el debido proceso y la solidez de sus instituciones democráticas. El Gobierno continuara colaborando con sus socios en la región y en el ámbito global a través de los canales establecidos, con la seriedad que estos asuntos requieren".

Cabe resaltar que este viernes el mismo presidente Petro también se refirió al artículo del New York Times por medio de sus redes sociales, y afirmó lo siguiente: "En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficante más poderosos y los políticos".

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Respecto a su campaña a la Presidencia, afirmó que "siempre" la ha dicho a "gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La.investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no recibió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político".

LAURA VALENTINA MERCADO

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