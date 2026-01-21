Este es el salario de un congresista en Colombia y así quedará tras eliminación de prima especial

Por decreto, el Gobierno nacional ordenó eliminar la prima especial de servicios que reciben mensualmente los congresistas, por lo que su salario se verá reducido en casi 17 millones de pesos a partir del 20 de julio de 2026.

En el legislativo hay quienes apoyan la medida, pero otros, como el presidente del Senado, Lidio García, lo consideran un “castigo político” del presidente Gustavo Petro, quien manifestó a través de sus redes sociales que en el Congreso “se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres y hunden las que les ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”.

El decreto del Gobierno llega tras varios intentos fallidos en el Congreso para bajar el salario a los senadores y representantes, como lo explicó Angélica Lozano en Noticias Caracol. (Lea también: A estas personas en Colombia no se les pagará el auxilio de transporte en 2026)



Afirmó que “llevamos 10 años luchando para lograr la reducción del salario de los congresistas, 18 proyectos se presentaron en el Congreso, 12 de reforma constitucional al artículo 378, que prevé cómo es la actualización cada año del salario, y seis proyectos de ley reformando la ley cuarta, que esa es la de estructura de salarios del Estado”.



Por eso, expresó que “celebro este decreto”, afirmando que es “una medida de equidad” y, si es reelegida en las elecciones legislativas del 8 de marzo, sería una de las que devengaría menos salario a partir del 20 de julio de 2026.

El sueldo va a estar “más cerca de la realidad”, sostuvo, pero consideró que “esto no va a solucionar el hueco fiscal”.



En un sentido similar habló Julián David López, presidente de la Cámara, quien consideró lamentable que “el Congreso de la República no pudo, le quedó grande ajustarse el salario, colocarse en condiciones dignas frente a la mayoría del pueblo colombiano y le tocó al presidente Petro, ya faltando 6 meses para que se vaya del Gobierno nacional, decretar la reducción y eliminación de esa prima”.

Sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García, quien aseguró en su cuenta de X que no es una medida de austeridad, sino un mensaje de castigo político contra el Congreso.

“Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo. Aun así, acatamos la decisión porque respetamos el Estado de Derecho”.



Esto le pagan a un congresista en Colombia mensualmente

En el desprendible de pago de un congresista en Colombia se aprecia que su salario mensual actual es de 32.878.729 pesos, luego de las deducciones de ley y los aportes a seguridad social.

El sueldo básico es de más de 12 millones de pesos, por gastos de representación recibe más de 22 millones y la prima especial de servicios que será eliminada desde el 20 de julio de 2026 es de 16.914.540 pesos.

La prima especial de los congresistas representa para el Estado un gasto anual de 55.000 millones de pesos, que corresponde a un 4% de todo el funcionamiento del Congreso, lo que asciende a 1,3 billones. (Lea también: Estos son los salarios mínimos más altos de Latinoamérica para 2026: ¿dónde se ubica Colombia?)

