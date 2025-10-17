Petro se pronunció sobre agresión con flechas a policías cerca a embajada de EE. UU. en Bogotá

El presidente Gustavo Petro, por medio de un mensaje en su cuenta de X, rechazó las agresiones de las que han sido víctimas varios uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) en las movilizaciones indígenas de este viernes cerca a la Embajada de Estados Unidos, sobre la calle 26 en Bogotá. Las autoridades han registrado que los manifestantes agreden a la fuerza pública con flechas, artefactos incendiarios y otros elementos contundentes.

"Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EE. UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el 'Congreso de los Pueblos' para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas. La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales", escribió el mandatario.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, cuatro uniformados resultaron heridos a causa de estas flechas, y en este momento están tratando de controlar la situación. Además, varias estaciones de TransMilenio sobre la troncal de la 26 han resultado vandalizadas.



"Hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática", escribió el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...