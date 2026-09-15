Petro respondió a señalamientos del Gobierno De la Espriella: "Nos endeudamos para pagar la deuda"

En una intervención transmitida en cumplimiento con el Estatuto de la Oposición, el expresidente Gustavo Petro presentó una réplica frente a los recientes pronunciamientos del presidente Abelardo de la Espriella. Durante su discurso, exmandatario abordó los cuestionamientos de su Gobierno sobre el gasto presupuestal, el manejo de la deuda pública, la política de subsidios a los combustibles y los ajustes en la inversión social planteados en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso de la República.



Respecto a los señalamientos sobre el gasto de recursos durante su administración, Petro rechazó los cuestionamientos referidos al desembolso de 10 billones de pesos en una semana. El exmandatario argumentó que la cifra responde a una operación matemática básica sobre el monto global aprobado por el legislativo. "Solo hay que hacer una división: ¿cuánto es el total del presupuesto para este año aprobado por ley en el Congreso de la República? 548 billones. ¿Cuántas semanas tiene un año? 48. Solo hay que hacer una división simple... da 11 billones y pico. Es decir, con un presupuesto como el que aprobó el Congreso, es promedio de todas las semanas del año poder gastar unos 11 billones de pesos", afirmó el expresidente.

En materia de deuda pública, el exjefe de Estado presentó un balance histórico del endeudamiento externo e interno del país, señalando decisiones de administraciones anteriores y defendiendo los indicadores alcanzados durante su gestión. "Nosotros no nos endeudamos para hacer carreteras, no nos endeudamos para hacer hospitales o para hacer colegios; nosotros solo nos endeudamos para pagar la deuda tratando de aprovechar que las tasas de interés fueran más baratas... redujimos el porcentaje de la deuda externa respecto al valor total de la economía colombiana... bajamos del 61% el endeudamiento respecto al valor total de la economía al 57%", sostuvo.

Durante la réplica también se analizaron los cambios planteados en el nuevo monto presupuestal propuesto por el Gobierno De la Espriella, el cual asciende a 635 billones de pesos, en comparación con la propuesta previa de 575 billones de pesos. El exmandatario cuestionó el incremento de 37 billones de pesos destinados al pago del servicio de la deuda, asegurando que los compromisos financieros ya se encontraban cubiertos. Asimismo, Petro abordó la política en torno a la gasolina y las implicaciones fiscales del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El dirigente sostuvo que la reactivación o mantenimiento de aportes a este mecanismo afecta los recursos destinados a otros rubros del Estado.



"Solo el 15% de la población colombiana usa gasolina, el 100% de la población colombiana usa energía eléctrica, come todos los días. ¿Cómo vamos a sacrificar la comida de todos los días haciéndola más cara, más inalcanzable, por mover una camioneta cuatro puertas?", aseveró Gustavo Petro. En cuanto a la distribución del gasto, el exjefe de Estado manifestó su preocupación por las reducciones en los montos destinados a sectores estratégicos como la agricultura, la cultura, el deporte y la transición energética. Indicó que el recorte en el sector agropecuario se produce en vísperas de fenómenos climáticos de sequía que afectan la producción nacional de alimentos.



"Se reduce en cultura, deporte, agricultura cuando viene una megasequía que nos va a dejar sin alimentos y sus precios van a crecer, y lo que hay es que invertir para producir más alimentos... bajan esas inversiones que nosotros habíamos puesto más altas... quita los paneles solares cuando más sol va a haber en la sequía y cuando la energía generada por el panel solar es diez veces más barata", advirtió. En la parte final de la réplica, el expresidente Petro advirtió sobre la posibilidad de que se ejecuten recortes al gasto social por un monto cercano a los 17 billones de pesos mediante decretos reglamentarios, afectando rubros de educación pública, el sistema preventivo en salud y la ampliación de cobertura para los subsidios a la población adulta mayor.

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