Niegan moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán: sigue en su cargo

Con 61 votos por el no y 27 por el sí, fue negada la moción de censura al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán. El jefe de la cartera había sido citado al Congreso de la República luego de ser visto de vacaciones en Santa Marta a menos de una semana del terremoto de 7.4 que sacudió el país, causó cientos de fallecidos y dejó miles de familias afectadas.



Cuando fue citado el pasado 9 de septiembre, Beltrán manifestó que veía la moción de censura como “una oportunidad de contarle al país lo que está pasando”, y reiteró que “si alguien se sintió ofendido, mil disculpas”. Sin embargo, dijo que no lamentaba que le "hayan tomado una foto con mi esposa y con mis hijos, y no con unas prostitutas y borrachos en un lugar que no debía estar, porque la foto es con mi esposa al lado, la foto es con mis hijos sentados y la foto es con el celular trabajando con el equipo”.

En su momento, el ministro centro sus palabras en otras personas. “Condenan la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen a escondidas”, aseguró. El jefe de la cartera también explicó en su momento la forma en la que tuvieron que actuar. “¿Saben por qué nos tocó levantar la mano para pedirle apoyo al sector privado? Porque la olla la dejaron raspada, porque cada uno de los ministerios los dejaron completamente pelados, no había recursos”. Pero ahora, afirmó “tenemos más de 2 billones (…) y no público, sino de manera privada”. Recalcó que hay “16 departamentos afectados, esa es la mitad del país”, y “nos están pidiendo que en cuatro semanas hagamos lo que no hicieron en cuatro años”. Pero “la reconstrucción no se trata simplemente de levantar viviendas, se trata de garantizar que la normatividad se cumpla”.

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