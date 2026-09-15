En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DANE
LAURA SARABIA
MARELBYS MEZA
AVIONETA DESAPARECIDA
PRESUPUESTO NACIONAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Niegan moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán: sigue en su cargo

Niegan moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán: sigue en su cargo

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, seguirá en su cargo luego de negada la moción de censura en la plenaria del Senado de la República.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de sept, 2026
Comparta en:
Niegan moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán: sigue en su cargo
Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Colprensa

Con 61 votos por el no y 27 por el sí, fue negada la moción de censura al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán. El jefe de la cartera había sido citado al Congreso de la República luego de ser visto de vacaciones en Santa Marta a menos de una semana del terremoto de 7.4 que sacudió el país, causó cientos de fallecidos y dejó miles de familias afectadas.

Cuando fue citado el pasado 9 de septiembre, Beltrán manifestó que veía la moción de censura como “una oportunidad de contarle al país lo que está pasando”, y reiteró que “si alguien se sintió ofendido, mil disculpas”. Sin embargo, dijo que no lamentaba que le "hayan tomado una foto con mi esposa y con mis hijos, y no con unas prostitutas y borrachos en un lugar que no debía estar, porque la foto es con mi esposa al lado, la foto es con mis hijos sentados y la foto es con el celular trabajando con el equipo”.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

En su momento, el ministro centro sus palabras en otras personas. “Condenan la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen a escondidas”, aseguró. El jefe de la cartera también explicó en su momento la forma en la que tuvieron que actuar. “¿Saben por qué nos tocó levantar la mano para pedirle apoyo al sector privado? Porque la olla la dejaron raspada, porque cada uno de los ministerios los dejaron completamente pelados, no había recursos”. Pero ahora, afirmó “tenemos más de 2 billones (…) y no público, sino de manera privada”. Recalcó que hay “16 departamentos afectados, esa es la mitad del país”, y “nos están pidiendo que en cuatro semanas hagamos lo que no hicieron en cuatro años”. Pero “la reconstrucción no se trata simplemente de levantar viviendas, se trata de garantizar que la normatividad se cumpla”.

Últimas Noticias

Abelardo de la Espriella declara insubsistente al director del Dane, Ricardo Valencia
POLÍTICA

Ricardo Valencia habla de su salida del Dane: "No recibí información de alguna inconformidad"

Juan Manuel Alvarado.
POLÍTICA

Juan Manuel Alvarado será el nuevo director del Dane luego de la salida de Ricardo Valencia

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Ministerio de Vivienda

Jaime Andrés Beltrán

Senado de la República

Congreso de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad