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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Fiscalía llama a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe en caso de masacres de El Aro y La Granja

Fiscalía llama a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe en caso de masacres de El Aro y La Granja

El expresidente informó sobre el llamado a indagatoria en su cuenta de X. En el caso también se encuentra el asesinato del abogado Jesús María Valle y la investigación de la Hacienda Guacharacas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe informó que sus abogados le notificaron este jueves que la Fiscalía Tercera lo llama a indagatoria por el caso relacionado con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Ituango (Antioquia) en 1996 y 1997, por parte de los paramilitares. Asimismo, la llamada incluye la investigación por el asesinato del abogado y defensor de derechos humano Jesús María Valle, y por lo ocurrido en la Hacienda Guacharacas, la cual fue propiedad de la familia Uribe.

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"De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas” A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones", escribió en su cuenta de X. Cabe resaltar que el expresidente era gobernador de Antioquia cuando ocurrieron estos hechos, y la Fiscalía confirmó que el fundador del Centro Democrático deberá responder por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas.

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