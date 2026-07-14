Giro en el caso Aguas Vivas: juez anuló la imputación contra Daniel Quintero por estas razones

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia dejó este martes sin efectos la imputación de cargos presentada contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dentro de la investigación relacionada con el lote Aguas Vivas, un proceso que buscaba establecer posibles irregularidades en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la presunta restitución indebida de un predio avaluado en más de 40.000 millones de pesos.

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La decisión fue adoptada por una juez de control de garantías, quien declaró la nulidad de la audiencia de formulación de imputación al considerar que la Fiscalía no "cumplió con la carga establecida en lo concerniente a expresar una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible; dado que no explicó con suficiencia que la conducta desplegada se adecúa típicamente al delito endilgado".

La juez explicó que la "ausencia de detalle configura un déficit tan grave que afecta el derecho a la defensa (...) dado que se observa una absoluta falta de claridad y ausencia de definición en las circunstancias concretas" sobre las que se fundamenta la imputación. Según la togada, hay una confusión en la narración de la Fiscalía sobre en que circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se habría cometido la conducta punible de cada imputado.



Al sustentar la decisión, la juez hizo referencia a los argumentos planteados por la defensa y concluyó que, en efecto, se presentó una afectación al derecho fundamental al debido proceso. En concreto, detalló que el ente no expuso de manera suficiente cómo la conducta atribuida a la procesada Karen Viviana Delgado Manjarres, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria general (e), se adecuaba al delito de interés indebido en la celebración de contratos, situación que, a su juicio, impidió que la defensa conociera con precisión los hechos sobre los cuales debía ejercer su contradicción.



Con base en ese análisis, la juez concluyó que se configuraban los requisitos previstos en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal para decretar la nulidad. En medio de esta diligencia, la fiscal del caso apeló la decisión de la juez y también el apoderado de víctimas que, en este caso, es la Alcaldía de Medellín. Por su parte, la sustentación de estas dos partes se realizará el próximo 6 de agosto. Y será un juez en segunda instancia quien determine si efectivamente quedan anulados estos cargos contra el exalcalde de Medellín; en dado caso de que ratifique esta decisión, será el ente investigador el que analice este proceso desde cero. Por ahora, lo que se conoce es que la investigación del caso Aguas Vivas ya está completamente suspendida.

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La investigación se remonta a cuando Daniel Quintero era alcalde de Medellín y se le señalaba su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir presuntamente de manera ilegal un lote. Junto a Quintero fueron imputadas otras 12 personas que integraban su gabinete a quienes también se les declaró la nulidad en la imputación de cargos. Los exfuncionarios habrían "intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos, que correspondían al valor del lote", indicó la Fiscalía cuando formuló los cargos.

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