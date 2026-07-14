A diez años del acuerdo de paz, Santos, Defensoría y JEP defienden el proceso

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, arremetió contra Rodrigo Londoño, conocido antes con el alias de Timochenko, y contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de que ese tribunal le concediera un salvoconducto al ex jefe guerrillero de las Farc para un viaje a España con el fin de participar en unas conferencias. "Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó De la Espriella. Sus declaraciones llevaron a que el expresidente Juan Manuel Santos, la Defensoría del Pueblo y la JEP defendieran el acuerdo de paz y llamaran a no detener su implementación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esto, además, porque De la Espriella dijo que cuando asuma el mandato "se acaba el comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno". Agregó que "a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad". El mandatario electo afirmó que cuando asuma la Presidencia, los ministerios de Justicia y del Interior, junto con el comisionado para la Seguridad, una figura que no existe actualmente, "tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz". (Lea también: Las implicaciones de los anuncios que hizo Abelardo de la Espriella sobre Rodrigo Londoño y la JEP)



“El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente”: Santos

El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, dijo durante su intervención en el ‘Congreso Internacional de Paz, entre la firma y la realidad’ que realizó la Contraloría General de la República, que “culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad y, sobre todo, ignorar que lo que permite cerrarles el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo. El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral”. Por eso hizo un “llamado respetuoso, pero firme, al Gobierno entrante para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos. (…) En la implementación integral del acuerdo está gran parte de la solución a esos desafíos”. (Lea también: Decir que el acuerdo de paz es “culpable de la situación de inseguridad es falso”: Santos)



“Debemos respetar ese acuerdo”: defensora

Iris Marín recordó que Rodrigo Londoño “es un antiguo comandante de las Farc, responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, (que) está asumiendo su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz donde tendrá que enfrentar las sanciones restaurativas que implican una restricción de derechos efectiva y también compromiso con las víctimas; ese fue el acuerdo de paz, esa fue la obligación constitucional, así que todas las personas, las autoridades públicas, independientemente de nuestras posiciones personales, debemos respetar ese acuerdo”.



Presidente de la JEP se sentaría con gobierno entrante para hacer revisión del trabajo del tribunal

Alejandro Ramelli, presidente la de JEP, fue específico en decir que la jurisdicción “tiene un blindaje constitucional y un blindaje internacional”, ante la posibilidad de que este tribunal fuera eliminado. “Eso sería desconocer el acuerdo de paz, que estableció diferentes tipos de sanciones: si una persona no reconoce responsabilidad termina en la cárcel, y algunos van a terminar en la cárcel, pero la cárcel es para aquellos que no reconocen responsabilidad, no aportan verdad y que son derrotados en un juicio. La JEP también tiene cárcel en esos eventos. Si usted se va por el otro lado, como se ha ido el 85 % de la fuerza pública, no solamente las Farc, no va a terminar en la cárcel”, recalcó.

La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó este martes 14 de julio que Londoño ya había regresado al país y se presentó ante la Sala de Instrucción de ese tribunal de paz después de que algunos medios informaran que el antiguo jefe guerrillero se quedaría en España tras la amenaza del presidente electo de encarcelarlo. Precisó “que las autorizaciones para la salida temporal del país otorgadas a comparecientes sometidos a esta Jurisdicción constituyen una prerrogativa prevista dentro del régimen de condicionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y las decisiones adoptadas por los magistrados competentes” y recalcó que “en ninguna ocasión se han producido incumplimientos al régimen de condicionalidad”. (Lea también: JEP explica por qué permitió la salida de Rodrigo Londoño del país, tras críticas de De la Espriella)



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE