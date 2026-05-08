Las reacciones tras la muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República

El exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras murió este viernes 8 de mayo de 2026 a los 64 años de edad, luego de enfrentar complicaciones de salud que se habían agravado en los últimos meses.

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Vargas Lleras lo largo de su carrera ocupó diferentes cargos públicos, entre ellos senador, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

La noticia de su muerte generó reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos.



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Reacciones políticas tras la muerte de Germán Vargas Lleras

El presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento del exvicepresidente y recordó los debates que compartieron en campañas políticas. "Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca", escribió el mandatario a través de su cuenta de X.



El Partido Conservador expresó sus condolencias a la familia del dirigente y destacó su papel dentro del panorama político nacional. "Nuestras condolencias a su hija María Clemencia, su nieto, hermanos y demás familiares. Hará falta su lucidez en medio del panorama político actual. Descanse en paz"

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El expresidente Iván Duque afirmó que "siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país. Aprendí de él en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia. Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres, y quienes lo respetamos mantendremos vivo su legado. Con María Juliana y mis hijos expresamos solidaridad a todos sus seres queridos y nos unimos en oración".

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt también lamentó la muerte del exvicepresidente y recordó diferentes momentos compartidos desde la juventud y durante su paso por el Congreso de la República. "Gran tristeza siento por la muerte de Germán Vargas Lleras. Lo recuerdo de niño, luego en el colegio y después cuando nos encontramos en el Congreso. Cosas de la vida, pudimos hablarnos después de mi liberación, como si el tiempo no hubiera pasado, siempre con sincero afecto. Un abrazo sentido a su hija, su nieto y a sus hermanos", indicó.

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De igual manera, el senador Iván Cepeda Castro señaló que, pese a las diferencias ideológicas, sostuvo con Vargas Lleras una relación respetuosa y cordial. "Expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa", escribió en la red social de X.

La senadora María Fernanda Cabal también se pronunció tras conocerse la noticia y señaló que Vargas Lleras "marcó la historia política de Colombia en las últimas tres décadas. A su familia, a sus copartidarios y a todos quienes lo acompañaron en esta batalla, nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz, doctor Vargas Lleras", indicó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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