Claudia Benavides Salazar será la ministra de Ciencia: “Una verdadera nunca”

En la que Abelardo de la Espriella definió como “mi última alocución como presidente electo”, anunció el último nombre de su gabinete. Se trata de Claudia Benavides Salazar, quien dirigirá el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y que fue elegida, según el abogado, entre los “casi 300 mil colombianos” profesionales que se inscribieron en el Banco de Talentos de la Patria Milagro, “bajo criterios de mérito, preparación y experiencia”. (Lea también: Este es el significado de que la posesión de Abelardo de la Espriella se realice en Cali)

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“La primera ministra de Estado, que llega a tan alto cargo habiéndose inscrito en la plataforma de la Patria Milagro, esto no tiene antecedentes”, aseguró De la Espriella, quien manifestó que “de allí, sin haberla visto nunca en mi vida, salió su nombre; y después de dos entrevistas que le hice decidí nombrarla ministra”, añadiendo que es “una nunca que demuestra que aquí sí hacemos las cosas, no solo de manera diferente, sino de manera correcta, como debe ser”.



El reto que tiene la nueva ministra de Ciencia

De acuerdo con lo informado por el futuro gobierno, Claudia Benavides Salazar, nacida en Pasto y adoptada por Manizales, es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en creatividad e innovación y doctora en competitividad, innovación y sostenibilidad. Cuenta con 25 años de experiencia en la estructuración de proyectos, el impulso de empresas de base tecnológica, la docencia universitaria y la articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado.

La funcionaria deberá “recuperar la confianza de los científicos e investigadores, fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y lograr que el conocimiento se traduzca en soluciones para las comunidades, oportunidades para las empresas y desarrollo para las regiones”. Su ministerio, agregó, será el “motor de la transformación productiva del país, consolidar una política de Estado con reglas estables y promover una mayor inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación”.



“Una nunca, una académica brillante”, señala el gobierno De la Espriella sobre Claudia Benavides, quien era la última en el gabinete que faltaba por nombrar. (Lea también: Estos son los ministros designados por Abelardo de la Espriella para su gobierno)



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