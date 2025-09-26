María José Pizarro desiste de candidatura presidencial y encabezará lista del Pacto a Senado en 2026

La senadora María José Pizarro desistió de su candidatura presidencial este viernes y anunció que, en cambio, será cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado en las elecciones legislativas de 2026. Su decisión la dio a conocer en medio de lo que acordó el Pacto Histórico en relación a su candidato presidencial, y es que hará consulta el próximo 26 de octubre, pero solo estarán en esta el senador Iván Cepeda, la exministra Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo.