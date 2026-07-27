Mauricio Gaona es designado por Abelardo de la Espriella como embajador ante la ONU en Nueva York

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que Mauricio Gaona —jurista, académico y experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional— será el embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. "Ha construido una trayectoria de excelencia en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, guiado siempre por el mérito, la ética y el servicio público", afirmó De la Espriella.

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Por medio de un video en su cuenta de X, el mandatario electo indicó: "Él que ha llevado el nombre de Colombia a las más prestigiosas universidades e instituciones del mundo y que hoy regresa para poner todo ese conocimiento al servicio de la Patria.(...) Desde la ONU representará a Colombia con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global".

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