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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Mauricio Gaona es designado por Abelardo de la Espriella como embajador ante la ONU en Nueva York

Mauricio Gaona es designado por Abelardo de la Espriella como embajador ante la ONU en Nueva York

Gaona es jurista, académico y experto en derecho internacional, derechos humanos y democracia. "Representará a Colombia con rigor", afirmó De la Espriella.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Mauricio Gaona es designado por Abelardo de la Espriella como embajador ante la ONU en Nueva York
Mauricio Gaona es designado por Abelardo de la Espriella como embajador ante la ONU en Nueva York
Redes sociales / Getty Images

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que Mauricio Gaona —jurista, académico y experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional— será el embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. "Ha construido una trayectoria de excelencia en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, guiado siempre por el mérito, la ética y el servicio público", afirmó De la Espriella.

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Por medio de un video en su cuenta de X, el mandatario electo indicó: "Él que ha llevado el nombre de Colombia a las más prestigiosas universidades e instituciones del mundo y que hoy regresa para poner todo ese conocimiento al servicio de la Patria.(...) Desde la ONU representará a Colombia con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global".

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