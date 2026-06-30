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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Anuncian nuevo ministro para el gabinete de Abelardo de la Espriella: será Miguel Gómez Martínez

Anuncian nuevo ministro para el gabinete de Abelardo de la Espriella: será Miguel Gómez Martínez

Este martes se confirmó que Miguel Gómez Martínez, exembajador en Francia y excongresista, será el ministro de Hacienda en el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Anuncian nuevo ministro para el gabinete de Abelardo de la Espriella: será Miguel Gómez Martínez
Miguel Gómez Martínez, designado como ministro de Hacienda.
Colprensa

El economista Miguel Gómez Martínez fue designado como el ministro de Hacienda para el entrante Gobierno de Abelardo de la Espriella, que se posesiona el próximo 7 de agosto. Este es el segundo ministro confirmado después del anuncio de Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior.

¿Quién es Miguel Gómez Martínez?

Gómez Martínez es economista del Instituto de Estudios Políticos de París con Maestría en Economía Internacional y Maestría en Ciencia Política. Fue gerente internacional de ASOCOLFLORES entre 1990 y 1992, fue asesor económico del entro ministro de Comercio Exterior Juan Manuel Santos entre 1992 y 1993, y fue secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior.

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El próximo minhacienda también fue vicecontralor general de la República de 1994 a 1996. Gómez Martínez también fue presidente ejecutivo de ASOCOLFLORES y presidente de Bancóldex (Banco de Comercio Exterior de Colombia). Durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue embajador de Colombia en Francia y luego fue director de la Cámara de Comercio Colombo Americana. Gómez Martínez fue congresista por el Partido de la U en el período 2010-2014.

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El economista es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, por lo que también es sobrino del asesinado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Miguel Gómez es el hermano del recién electo como senador por el partido Movimiento de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
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