Miguel Polo Polo es llamado a indagatoria por presunta exhortación a conductas violentas

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación y citó a indagatoria al representante a la Cámara por el partido Centro Democrático Miguel Polo Polo, por el delito de hostigamiento agravado.

La investigación de la Corte está relacionada con los mensajes que Polo Polo publicó por medio de su cuenta en X, en los que, según el alto tribunal, "habría exhortado a conductas violentas contra miembros del Movimiento Político M-19".

El proceso en contra del representante a la Cámara está en el despacho del magistrado Francisco Farfán. La Corte Suprema aún no ha fijado la fecha para la indagatoria.

#SalaDeInstrucción abre investigación y cita a indagatoria al representante Miguel Polo Polo, por el presunto delito de hostigamiento agravado, por mensajes en su cuenta de X en los que habría exhortado a conductas violentas contra miembros del Movimiento Político M-19. pic.twitter.com/GGPLI3nw7q — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) July 30, 2024

No es la primera vez que Polo Polo es llamado a indagatoria

El pasado 22 de julio, Miguel Polo Polo fue citado por la Corte a una diligencia de indagatoria por el delito de injuria.

El representante no asistió a la citación, por lo que el magistrado instructor ordenó su conducción hasta la indagatoria.

La indagatoria contra el congresista estaba relacionada con una querella que instauró el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

En esa oportunidad, luego de conocer la conducción por parte de la Corte, Polo Polo, desde su cuenta de X, señaló: “A la opinión pública le informo que me acabo de enterar por mi abogado que la corte acaba de emitir una orden de conducción hacia mi persona. Le informo a la Corte Suprema de Justicia que ya me dispongo a asistir a la diligencia. Siempre honro y respeto a la justicia y siempre he caminado sobre la verticalidad y la legalidad”.

