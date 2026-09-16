De esto hablaron la embajadora colombiana, María Consuelo Araújo, y el presidente Donald Trump

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, le presentó, este miércoles 15 de septiembre, sus credenciales al presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. La diplomática detalló las prioridades de su misión en el país norteamericano: seguridad, estabilidad y prosperidad. Además, dio a conocer algunos de los temas que abordó con el mandatario.



De acuerdo con la embajadora, “en nombre del presidente Abelardo de La Espriella expresé al presidente Trump el agradecimiento de Colombia por el apoyo brindado por su gobierno y por el pueblo de Estados Unidos en nuestra reciente tragedia nacional”, refiriéndose al terremoto en Colombia, que dejó más de 300 muertos. Agregó que también le transmitió “el firme propósito del presidente De la Espriella de devolver la seguridad a todo el territorio colombiano y hacer de la seguridad la base de una nueva etapa de prosperidad económica. Es un propósito que trasciende nuestras fronteras. Junto con Estados Unidos, pondremos nuestra cooperación al servicio de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de todo el hemisferio”.



Certificación antidrogas

Su encuentro se dio cuando Colombia está a la expectativa de si Estados Unidos entrega la certificación de la lucha antinarcóticos a Colombia y otros países. Cabe recordar que la nación suramericana está descertificada desde 2025, la primera vez en 30 años y por tercera vez en la historia, por haber fallado demostrablemente en sus esfuerzos en la lucha antidrogas, según Washington. "En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el Gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra el narcoterrorismo", señaló hace un año.

Es de resaltar que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, indicó que la decisión de este 2026 se toma sobre la base de las labores realizadas por Colombia contra el narcotráfico en los últimos 12 meses. Es decir, no se va a evaluar el primer mes de la política antinarcóticos del Gobierno De la Espriella, por lo que se presumiría que la determinación fuera nuevamente una desertificación.

Pese a esto, se mantendrían los recursos de cooperación, teniendo en cuenta también que el Gobierno Trump ya ha dicho que es su voluntad proponer al Congreso de los Estados Unidos 1.000 millones de dólares de asistencia para el país suramericano.



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