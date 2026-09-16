EE. UU. descertifica a Colombia por segundo año consecutivo en su lucha contra las drogas

El Gobierno de EE. UU. anunció que vuelve a descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas. Sin embargo, señala que mantendrá la asistencia económica a la nación, así como a Bolivia y Birmania porque “es actualmente vital para los intereses nacionales” del país norteamericano.



En el comunicado dado a conocer el Gobierno de Donald Trump, identifica “a los siguientes países como principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela”. Precisa que “la inclusión de un país en la lista anterior no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno en materia de lucha contra las drogas ni su coordinación con los Estados Unidos. De conformidad con la definición legal de país principal de tránsito o de producción de drogas establecida en la Ley de Asistencia Exterior de 1961, los países principales de tránsito o de producción de drogas ilícitas se incluyen en la lista debido a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso cuando un gobierno ha implementado medidas enérgicas y diligentes de control de narcóticos y de aplicación de la ley”.



¿Podrían retirar la descertificación antes de un año?

En el texto, se resalta que “Colombia tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente. Él se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, actividades que alcanzaron niveles récord bajo las fracasadas políticas socialistas de su predecesor. Colombia está preparada para retomar su lugar como nuestro principal aliado en materia de seguridad en el hemisferio; además, las fuerzas armadas, la policía, los fiscales y los tribunales del país cuentan por fin con un defensor digno en la figura del presidente De la Espriella”. (Lea también: Petro respondió a señalamientos del Gobierno De la Espriella: "Nos endeudamos para pagar la deuda")

“Si, tal como se espera, Colombia avanza durante el próximo año en la erradicación decidida de cultivos de coca y en el desmantelamiento de las redes de narcoterrorismo, consideraré revocar la calificación de país que ha ‘fracasado demostrablemente’, una etiqueta que se mantiene vigente únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda que estuvo en el poder durante la mayor parte del año pasado”, indica.



¿Por qué no retiró la descertificación?

La decisión se toma sobre la base de las labores realizadas por Colombia contra el narcotráfico en los últimos 12 meses. Es decir, que no se tiene en cuenta el primer mes de la política antinarcóticos del Gobierno De la Espriella. “Se esperaba la noticia”, recalca la analista internacional Teresita Aya, quien indica que al Congreso de EE. UU. se le presenta una lista de países que han cumplido o no con lo que el país pide y, desde la percepción del Gobierno Trump, no está llevando a cabo los compromisos.

No obstante, el Departamento de Estado considera que la nación, “por cuestiones de seguridad nacional para nosotros, sigue siendo muy importante, entonces hagamos la excepción para que siga recibiendo ayuda con algunas condiciones” y “si le va muy bien lo sacamos de la lista”, explicó la experta, quien destacó que Colombia haya “recibido un apoyo muy fuerte e importante” con el mensaje dedicado a De la Espriella.



Reacción del Gobierno colombiano

La embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, reiteró que “la determinación evalúa el marcado deterioro de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico en los últimos 12 meses. El resultado de dicha determinación es un claro reflejo del desgobierno de los últimos 4 años”. Indica, por otro lado, que “el gobierno del presidente De la Espriella asumió el mandato popular de corregir ese deterioro, y desde el primer día ha adoptado acciones concretas y decisivas para restablecer la seguridad, fortalecer la autoridad del Estado, enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado. Su gobierno ha establecido como prioridades la seguridad y el imperio de la ley, la reducción de la producción y el tráfico de drogas ilícitas, así como la lucha contra las organizaciones criminales”.



Según la diplomática, durante los primeros 36 días de esta nueva administración, “la Fuerza Pública realizó 17.147 capturas, incautó 75.613 kilogramos de estupefacientes, se registraron 463 sometimientos y 73 extradiciones. El gobierno ha dispuesto una estrategia de erradicación de los cultivos ilícitos que contempla todas las modalidades legales disponibles, con intervención focalizada en zonas estratégicas y mediante programas piloto. Nuestro propósito es enfrentar toda la cadena del narcotráfico, desde los cultivos ilícitos, laboratorios y precursores químicos, hasta las rutas, las finanzas criminales, las estructuras de mando y las redes internacionales. Al mismo tiempo, Colombia ha renovado su cooperación operacional y judicial con los Estados Unidos”.



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL