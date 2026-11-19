Luz Verónica Estrada se quedó con una de las tres curules que obtuvo el Pacto Histórico con su lista cerrada en la Cámara de Representantes por Antioquia en las elecciones legislativas de este 2026. Nacida en Caramanta, Antioquia, se describió como una joven que proviene de una familia humilde y trabajadora. “Mi madre decía que a quien madruga Dios le ayuda y que quien persevera, alcanza. Gracias a esos consejos estoy donde estoy”, contó en una entrevista para el canal del Congreso.

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La joven de 27 años, quien es la segunda congresista más joven en llegar al legislativo para este periodo, narró que para el 2017 -tras terminar su bachillerato- se trasladó a Marmato, Caldas, por cercanía familiar para trabajar en minas de oro ancestrales de socavón. Durante cuatro años laboró contando vagones de mineral e inspeccionando normas de seguridad y salud en los frentes de trabajo. Luego vivió de la actividad minera en Buriticá, Antioquia, tras sobrevivir a situaciones de alto riesgo y atentados con explosivos ligados a la minería ilegal.



Tras estos sucesos se retiró de la actividad, mencionó que los principios de su defensa –a pesar de haber trabajado en minería- son el agua, la vida, la biodiversidad y las comunidades campesinas del suroeste antioqueño ante amenazas de proyectos de gran minería. En su perfil en la página web del Pacto Histórico se resalta que “fue víctima de un atentado armado contra su vehículo blindado en la vía entre los municipios de Urrao y Betulia, del cual salió ilesa; este hecho reforzó su postura sobre la urgencia de garantías de seguridad para los líderes sociales en zonas de alta vulnerabilidad”.



Según el diploma que hoy la tiene bajo la lupa, se graduó como Ingeniera de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín en 2021. En la entrevista también narró la admiración que le tiene a políticos como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva. “Admiro mucho a Gustavo Petro porque es una persona resiliente, pujante y que luchó por los derechos de los colombianos cuando fue presidente de la República. Es una persona que ayudó mucho a la gente y pensó muchísimo en el pueblo colombiano”, mencionó.

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La polémica de su diploma presuntamente falso

Para el grueso de la población, el nombre de Verónica Estrada era desconocido hasta el pasado martes 18 de noviembre cuando se llevó a cabo un debate de control político en el cual estuvo el canciller Omar Bula, quien respondió a cuestionamientos sobre la política exterior del Gobierno de Abelardo de la Espriella en sus primeros 100 días en el poder.

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Estrada quiso corregir a Bula por unas declaraciones sobre el manganeso, elemento al que habría relacionado con tierras raras. “Quisiera empezar por el señor canciller. Ante semejante intemperie y tremenda persona tan preparada, le quiero corregir. El magnesio no es una tierra rara, es un material ‘alcaliciotérreo’, para que le quede claro, ministro”, dijo la congresista.

Este clip empezó a rodar en redes sociales y muchos preguntaban quién era la congresista. Verónica Botero Fernández, exdecana de la facultad de Minas de la Universidad Nacional, señaló que se enteró de la existencia de la congresista en el debate contra el canciller Omar Bula tras la controversia sobre la corrección. “Dijeron que era Ingeniera de Minas y yo dije: esta no puede ser egresada da la facultad hablando de los minerales como habla. Es imposible”, señaló.

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En redes sociales empezó a circular una denuncia sobre Estrada y la supuesta falsificación de su título profesional, supuestamente obtenido en 2021. En una comunicación oficial de la Universidad Nacional, emitida en respuesta a una solicitud presentada a mediados de octubre de 2025, esa institución señala que luego de revisar sus archivos encontró que Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, no es egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

Desde el Pacto Histórico señalaron que se rechaza cualquier acto de falsedad. "Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la ética pública, la transparencia y el respeto a la ley. No amparamos, ni justificamos, ninguna conducta que atente contra la fe pública o los principios de la función pública", se lee en un comunicado de ese partido, en el que también informó que le pedirá a su Comité de Ética que active "de manera inmediata los mecanismos disciplinarios correspondientes, investigue los hechos con rigor y resuelva la situación de la congresista a la mayor brevedad posible", indicaron.

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De otro lado, Édgar Cortés Reyes, secretario general de la Universidad Nacional, en diálogo con Noticias Caracol, anunció que esa institución denunció ante la Fiscalía a la representante a la Cámara por la presunta falsedad de documento. "Ella (Verónica Estrada) no fue estudiante de la Universidad", afirmó Cortés Reyes.

Al mediodía de este jueves, la Universidad Nacional señaló que después de revisar archivos físicos y digitales no encontró registros que acreditaran la condición de egresada de la señora Verónica Estrada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Pese a la controversia, la congresista no se ha pronunciado sobre estos señalamientos y puso privadas sus redes sociales.

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