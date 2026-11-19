Sigue complicándose la situación de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada, quien presuntamente adulteró, no solo su diploma de grado de la Universidad Nacional, también el de bachillerato. Con esos supuestos falsos títulos accedió a ciertos contratos.



El escándalo se destapó tras un debate de control político sobre el Escudo de las Américas en el que la representante intentó corregir al canciller Omar Bula, pero fue él quien terminó corrigiéndola. Tras las declaraciones de la congresista salieron a la luz denuncias sobre la presunta falsificación de un diploma que acreditaría la congresista como ingeniera de minas de la Universidad Nacional de Medellín, algo que la propia institución de educación superior negó.

El secretario general, Édgar Cortés Reyes, aseguró en Noticias Caracol que “verificamos que el año pasado (2025), a mediados de octubre, el Colegio Nacional de Ingenieros había hecho una solicitud de verificación de título a la universidad de esta persona, Estrada Holguín, y la universidad manifestó que, en sus bases de datos y una vez revisados todos los documentos, no había un título expedido por la universidad a esta persona”. (Lea también: Universidad Nacional se pronuncia sobre título falso de Verónica Estrada y mantiene denuncia)

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Adicional a esto, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, donde supuestamente culminó el bachillerato, indicó a través de un comunicado que “tras una rigurosa verificación en los libros de registro y actas de evaluación de la institución, se ha determinado que la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín no ha culminado sus estudios de educación media en este plantel”. Incluso informó que el año en el que se habría graduado, 2017, “la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín se encontraba vinculada a esta institución en calidad de estudiante repitiente del grado octavo”.



¿Qué contratos obtuvo desde 2021, tras supuesta obtención de título?

Aris Mining aclaró que Verónica Estrada “estuvo vinculada laboralmente a Caldas Gold S.A.S, entre el 1°, de julio de 2021 y el 17 de agosto de 2022, en el cargo de Operario Mina 4. Caldas Gold S.A.S. era una empresa que fue adquirida por Aris Mining en septiembre de 2022 y actualmente se denomina Aris Mining Marmato S.A.S.”.



Aseguró que “durante su vinculación, la Señora Estrada Holguín se desempeñó como Operaria Mina 4, mediante un contrato a término fijo. Dicho cargo corresponde a una labor de carácter operativo que no requiere título profesional para su desempeño. Su vinculación laboral finalizó por renuncia voluntaria el 17 de agosto de 2022”.



Con el título presuntamente falso de ingeniera obtuvo un contrato en la Dian por 78 millones de pesos en 2025.

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Además, en las últimas horas se conoció un comunicado de la Universidad de Antioquia en donde hace dos precisiones respecto a Verónica Estrada: la primera, que no ofrecen ni ha ofrecido el programa de Ingeniería de Minas en la institución. La segunda, que el presunto diploma y acta de grado como ingeniera de minas de Verónica Estrada, “que fueron puestos en conocimiento de la Universidad, no fueron expedidos por la institución”. Al parecer, dichos documentos los habría presentado para conseguir un puesto en una empresa privada. Surge entonces la pregunta de si habría falsificado dos veces el diploma de una misma carrera.

La Corte Suprema de Justicia aseguró que hay al menos cinco denuncias contra la representante del Pacto Histórico por supuesta falsificación, mientras que la Procuraduría General de la Nación ordenó abrir investigación disciplinaria contra ella.

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Entretanto, en el Congreso, incluidos miembros del partido al que pertenece Verónica Estrada, le piden que renuncie a su curul. (Lea también: Jennifer Pedraza pide renuncia de Verónica Estrada por presunta falsedad en título profesional)

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