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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Paola Holguín es designada como ministra de Cultura por Abelardo de la Espriella

Paola Holguín es designada como ministra de Cultura por Abelardo de la Espriella

Holguín es exsenadora del Centro Democrático. Según el presidente electo, tiene como objetivo "respaldar a los creadores sin distinciones políticas" y "dignificar el trabajo de los artistas".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Paola Holguín.
Paola Holguín.
X: @PaolaHolguin

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó este viernes a la exsenadora del Centro Democrático, Paola Holguín, como ministra de Cultura en el próximo gobierno. "Su misión será respaldar a los creadores sin distinciones políticas, fortalecer la formación de públicos, dignificar el trabajo de los artistas y hacer de la cultura un verdadero motor de desarrollo, oportunidades y orgullo nacional", escribió.

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Añadió que Holguín es "una mujer guerrera, de la provincia, que asume el reto de dar la batalla cultural por la Nación para que el talento colombiano, nuestros artistas, las industrias creativas y las tradiciones que nos unen ocupen el lugar que merecen".

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