Petro rectifica comentario sobre Paloma Valencia: "Mi crítica es a su responsabilidad política"

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, rectificó un comentario que involucraba a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Esto en cumplimiento a una sentencia que amparó los derechos a la honra y al buen nombre de la congresista, quien radicó una tutela indicando que el Jefe de Estado afirmó que ella fue "cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes […] por las armas oficiales".

La senadora, en la tutela, sostuvo que "la afirmación realizada por el Presidente excede los límites constitucionales de la libertad de expresión, al no tratarse de una opinión sino de una imputación directa que afecta su honra y buen nombre, al atribuirle públicamente una responsabilidad penal inexistente. En su criterio, no es constitucionalmente admisible que el jefe de Estado difunda información que le atribuya la comisión de conductas delictivas sin sustento judicial alguno".

El Presidente, haciendo cumplimiento de la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, respondió: "Rectifico y por tanto aclaro, como dice el diccionario de la Academia de la lengua española, la afirmación que hice en esta red social el 29 de septiembre de 2025, en la que señalé que 'fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales'. Hay que diferenciar la complicidad directa con un delito, de la responsabilidad política cuando el delito es cometido por el gobierno que apoyó desde el Congreso de la República”, indicó.



Añadió que Valencia "era congresista al momento de los hechos y nunca se produjo su pronunciamiento cuando se hicieron públicas las denuncias. Se trataba ni más ni menos de un delito de lesa humanidad, la muerte de centenares de jóvenes por funcionarios públicos armados es un crimen contra la humanidad, que después se investigó y sé investiga en al JEP, esa es mi crítica que no conlleva el que la accionante haya estado comprometida en los hechos directamente. Mi crítica es a su responsabilidad política y no a su responsabilidad penal".



Noticia en desarrollo...

