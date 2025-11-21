En vivo
POLÍTICA  / Petro rectifica comentario sobre Paloma Valencia: "Mi crítica es a su responsabilidad política"

Petro rectifica comentario sobre Paloma Valencia: "Mi crítica es a su responsabilidad política"

Un juzgado de Bogotá le pidió rectificar un comentario en el que señalaba que Paloma Valencia "fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales". Esto dijo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de nov, 2025
Gustavo Petro y Paloma Valencia.
