Polémica por posible regreso de Felipe Harman a ANT: renunció para estar en campaña de Cepeda

Felipe Harman fue hasta hace un par de semanas el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) del Gobierno de Gustavo Petro y renunció para sumarse a la campaña de Iván Cepeda. Sin embargo, hay polémica porque en las últimas horas se publicó su hoja de vida para regresar al cargo.

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Ha trascendido que Harman, una de las fichas claves del presidente Petro en el manejo de la ANT, regresaría para un probable empalme con el gobierno electo de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, se ha señalado por parte de fuentes gubernamentales que se está evaluando si no quedaría inhabilitado para las próximas elecciones regionales que se realizarán en octubre de 2027 para aspirar a una gobernación o alcaldía.

Adicionalmente, y a propósito de funcionarios o exfuncionarios del Estado, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien actualmente se desempeña como superintendente de Salud, por su presunta participación indebida en política, ya que el funcionario dio una entrevista durante la jornada electoral y se refirió a temas relacionados con los comicios.



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