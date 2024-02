Presidente de Corte Constitucional contradice a Petro: afirma que Palacio de Justicia sí fue cercado

José Fernando Reyes, el nuevo presidente de la Corte Constitucional, pidió no presionar a la Corte Suprema de Justicia y también se refirió al asedio que se vivió a las afueras del Palacio de Justicia durante las manifestaciones del pasado 9 de febrero de 2024.



Reyes refutó las afirmaciones del presidente Petro, quien aseguró que los magistrados pudieron “salir y entrar como quisieran”.

“Se dice que los magistrados podían entrar y salir a placer, eso no es cierto. La Corte estuvo cercada, los magistrados no podían salir y solo cuando la Policía tomó la decisión de garantizar la libre movilidad, los magistrados pudieron salir. No pudieron alimentarse ese día, sus almuerzos no les permitieron entrar, los domicilios no llegaron”, indicó José Fernando Reyes.

El presidente de la Corte Constitucional, que es abogado de la Universidad de Caldas, expresó su apoyo a la libre protesta y a los magistrados.



“Si yo fuera el presidente de la Corte, agendaría los temas, pero si hay presiones, los borro de la agenda hasta que no existan. Así se garantiza la manifestación pública, la libre opinión, pero también que los magistrados y cortes decidan con libertad”, complementó Reyes.

El presidente de la Corte Constitucional habló sobre los retos que tendrá al frente de este tribunal.

Publicidad

“La modernización de la corte, la implementación de tecnología, vigilar cómo nos sirve la inteligencia artificial, seguir defendiendo la equidad de género, un compromiso que deberíamos emprender las cortes es la lucha contra la violencia de género”, concluyó.