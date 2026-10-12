Presidente llama a calificar servicios a comandante de Policía de Santa Marta tras fuga de 41 presos

El presidente Abelardo De la Espriella anunció cambios en la comandancia de la Policía de Santa Marta luego de la fuga de 41 personas que permanecían en el Centro de Traslado por Protección. El pronunciamiento incluye la salida del coronel Jeyson Harid López, quien será llamado a calificar servicios.



A través de un mensaje, De la Espriella señaló que la decisión está relacionada con la fuga de los detenidos, la falta de información oportuna sobre lo ocurrido y la respuesta frente al bloqueo registrado en la vía Santa Marta-Barranquilla, a la altura de Tasajera.

“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, expresó.

Publicidad

El anuncio también incluyó un llamado a la tranquilidad de los habitantes de Santa Marta. Según manifestó, las personas que escaparon no serían delincuentes de alta peligrosidad y las autoridades están desplegando capacidades para ubicarlas y recapturarlas.



De acuerdo con el pronunciamiento, el coronel Olmer Urriago asumirá temporalmente la comandancia, mientras que el coronel Jimmy Belalcázar llegará durante esta semana para ocupar el cargo.



CAMBIOS EN LA POLICÍA DE SANTA MARTA



No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida.



El coronel de la Policía Yeison López será llamado a… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 12, 2026

Publicidad

¿Quién es el coronel Jeyson Haird López Puerto?

De acuerdo con información de la Policía, había sidodesignado hace unos meses como comandante de la Policía de Santa Marta, es administrador policial y especialista en Gestión Ambiental, con más de 26 años de servicio en la institución.

Aunque nació en Bogotá, creció y ha vivido en Cali, Valle del Cauca, ciudad que considera su hogar. Ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander el 18 de enero de 1999, fecha en la que comenzó su formación como oficial.

Publicidad

Durante su carrera ha desempeñado funciones en diferentes regiones del país, entre ellas el departamento del Huila y las policías metropolitanas de Cali, Bogotá, Soacha, Popayán e Ibagué.

También ha tenido experiencia en distintas especialidades y direcciones de la Policía Nacional, como la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR), la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) y la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO).

Publicidad

Según la Policía Nacional, durante su carrera ha recibido 144 felicitaciones y 41 condecoraciones.