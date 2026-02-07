La plenaria de la Cámara de Representantes, con 93 votos a favor y 9 en contra, aprobó la adición de $3,8 billones al Presupuesto General de la Nación para 2026. De ese dinero, 2,7 billones de pesos serán destinados para el Fondo Milagro.



El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, había indicado que esta modificación sería para tapar algunos huecos que quedaron del Gobierno de Gustavo Petro.



Para qué se usará ese dinero en el Fondo Milagro

Luis Felipe Henao, su gerente, dijo que se van a distribuir en vivienda, salud, infraestructura y educación para atender a los afectados por el terremoto del 10 de agosto. Todo el inventario de vivienda nueva que esté disponible en las ciudades lo va a comprar a partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre, y se van a generar los incentivos para empezar a entregar viviendas en 3, 6 y 12 meses. (Lea también: El Fondo Milagro dice que entregará 2.700 viviendas en diciembre a damnificados del terremoto)

Asimismo, indicó que la primera decisión que tomó sobre la operación del Fondo Milagro es que va a funcionar con un equipo máximo de 50 personas y la tabla de sueldos se reducirá a la mitad.



A esto se destinará el resto de la adición presupuestal

Se indicó que 1,1 billones de pesos serán para financiar el programa de Colombia Adulto Mayor.

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Un traslado de 1,2 billones de pesos se destinarán para subsidios de energías térmicas en el país ante la amenaza de un apagón por los efectos del Fenómeno de El Niño. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, había informado que esos recursos se destinarán al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender las deudas de Air-e con el mercado eléctrico.



El traslado contempla $750.000 millones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía. Estos recursos permitirán hacer pagos directos a los acreedores del Mercado de Energía Mayorista sobre obligaciones liquidadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) o el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), para atender las deudas de Air-e con los generadores térmicos.



Además, 238 mil millones de pesos serán para las remesas que se entregan en diciembre a militares y policías.

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