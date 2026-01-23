Presidente Petro dice que cuerpo de Camilo Torres será "depositado con honores" en la U. Nacional

Luego de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional indicara este viernes que encontró los restos de Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y guerrillero quien murió hace 60 años durante su primer enfrentamiento con el Ejército colombiano, el presidente Gustavo Petro se refirió a este suceso en su cuenta de X y dijo que su cuerpo "será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional", como lo había pedido el Eln en un comunicado.

El mandatario añadió que Camilo Torres Restrepo, quien murió en 1966, a los 37 años de edad, también es reconocido "como fundador de la teología de la liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario". Aunque el ELN no dio detalles de cómo se presentó el hallazgo del cuerpo, señaló en un comunicado que integrantes de esa guerrilla pudieron localizar e identificar sus restos.

