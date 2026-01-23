Presidente Petro dice que cuerpo de Camilo Torres será "respetado y depositado con honores"

Luego de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) indicara este viernes que encontró los restos de Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y guerrillero quien murió hace 60 años durante su primer enfrentamiento con el Ejército colombiano, el presidente Gustavo Petro se refirió a este suceso en su cuenta de X y dijo que su cuerpo "será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional".

El mandatario añadió que Camilo Torres Restrepo, quien murió en 1966, a los 37 años de edad, también es reconocido "como fundador de la teología de la liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario". De hecho, el presidente Petro, en junio de 2024 aseguró tener en su poder la sotana del sacerdote, tras confirmar su procedencia científicamente.



¿Qué se sabe del hallazgo del cuerpo de Camilo Torres Restrepo?

Aunque el ELN no dio detalles de cómo se presentó el hallazgo del cuerpo, señaló en un comunicado que integrantes de esa guerrilla pudieron localizar e identificar sus restos. No obstante, el Instituto de Medicina Legal afirmó que está haciendo análisis forenses "para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo" y añadió que "no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención".

Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que, aunque existen hipótesis que apuntan a que los restos podrían pertenecer al sacerdote, aún no es posible confirmar que pertenezcan a Torres. La directora general del organismo, Luz Janeth Forero, dijo en rueda de prensa que desde 2019, cuando esa entidad recibió la solicitud de búsqueda de los restos del sacerdote, "se inició una investigación sólida, que ha logrado avances significativos, especialmente en los últimos dos años".



"Hay hipótesis muy fuertes que nos señalan (que puede ser de Torres) y son las que ahora estamos verificando de manera técnico-científica", indicó. Los resultados, según detalló la organización, se sustentan en la contrastación de fuentes, la revisión de documentos históricos y testimonios, así como en la aplicación de técnicas geomáticas y antropológicas. En cuanto al comunicado del ELN, la Unidad asegura no tener "ninguna información" de como el grupo armado "llega a estas conclusiones" y coincide con el Instituto de Medicina Legal en que seguirán en procesos de verificación de la información.



¿Quién fue Camilo Torres Restrepo?

Camilo Torres Restrepo, el ‘Cura Guerrillero’, nació en la ciudad de Bogotá en 1929, pronto se hizo sacerdote y en 1954 se licenció en Ciencias Sociales en Bélgica. Regresó al país cinco años después tras el impacto de la Revolución Cubana, y luego ingresó como capellán y profesor a la Universidad Nacional y allí fundó la Facultad de Sociología. Desde entonces, el sacerdote hablaba de la posibilidad histórica del diálogo entre cristianos y marxistas.



En 1962, Camilo Torres fundó el Frente Unido, que fue un movimiento social y político que le hacía oposición al Frente Nacional, y su espíritu de agitación terminó en regaños del entonces cardenal Luis Concha. En 1965, el cura creó el periódico Frente Unido, el cual solo tuvo 13 ediciones, pero que usó para plantear su plataforma revolucionaria y fustigó al poder en Colombia.

En julio de 1965, durante el gobierno del expresidente Guillermo León Valencia, el sacerdote acordó con el líder guerrillero Fabio Vásquez su ingreso al Eln. El 27 de julio celebró su última misa y dos meses después se terció por primera vez un fusil al hombro. Falleció en su primer combate con el Ejército, que tuvo lugar en un punto llamado Patio Cemento, del municipio de El Carmen de Chucurí, en el departamento de Santander.

*Con información de EFE