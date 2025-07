Presidente Petro habla del caso de Álvaro Uribe: "Enorme cantidad de presiones sobre la justicia"

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se refirió al caso de Álvaro Uribe Vélez, quien está en medio de un proceso judicial por supuesto fraude procesal y soborno a testigos. Luego de conocer los argumentos tanto de su defensa como de los demandantes, se determinará si es culpable o no el próximo lunes 28 de julio, cuando la jueza encargada lea el sentido del fallo.

"Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Considere mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado. Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera", indicó el Jefe de Estado.



¿En qué consiste el caso contra Álvaro Uribe?

En 2012, Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia en contra del expresidente por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

Las víctimas del caso consideran que el expresidente Álvaro Uribe, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra de Uribe y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con Cepeda.

A lo largo del proceso judicial se han determinado diversas consideraciones frente a los hechos. La Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, pidió la absolución de Uribe, pues el procurador delegado, Bladimir Cuadro, consideró que, aún con las pruebas y testimonios presentados, existiría una imposibilidad de emitir sentencia de condena. "Al no tener el documento entregado a la Corte, la potencialidad de engaño, elemento estructural del tipo penal de fraude procesal, el tipo objetivo de esta conducta no se configura. (...) El ministerio público solicitará que se proceda absolver al acusado por este cargo en relación al fraude procesal por ser atípica", indicó Cuadro.

En contraste, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela, pidió emitir una sentencia condenatoria contra el expresidente, afirmando lo siguiente: "Pruebas practicadas con inmediación y bajo su dirección han sido concluyentes hoy con pleno respeto de las garantías procesales con comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal soborno en actuación penal y soborno conforme a los artículos 453, 444A y 444 el código Penal colombiano".



El expresidente Álvaro Uribe insiste en su inocencia

El pasado 8 de julio se llevó a cabo el segundo y último día de alegatos por parte de Uribe, quien insistió en su inocencia y afirmó que su exabogado Diego Cadena, de hacer algunos pagos a algunos testigos, lo hizo sin que él lo supiera o lo autorizara. Luego se fue de las instalaciones de Paloquemao sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

“El senador Cepeda siempre lo han presentado aquí como defensor de derechos humanos, pero yo también tengo derecho a los derechos humanos. Y yo, que he tenido la condición aquí de procesado, de acusado, también quiero decir que yo amo mucho a Colombia y he procurado defender la vida de quienes me han apoyado y de quienes me han combatido. Señora juez, le pido respetuosamente que me absuelva”, afirmó el expresidente en el juicio.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, finalizada la última audiencia, mencionó que “actuamos con la verdad, actuamos con la consciencia de haber defendido nuestros derechos. Así que nosotros creemos firmemente en que el expresidente Uribe debe ser condenado por la totalidad de los cargos y por la acusación que se ha hecho”.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co