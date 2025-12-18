Presidente Petro reacciona a la muerte de la jueza Vivian Polanía: "Heroína de la justicia"

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, reaccionó a la muerte de la jueza Vivian Polanía, quien fue hallada sin vida en su apartamento de la ciudad de Cúcuta junto con su bebé de dos meses, quien estaba a salvo. Las primeras pesquizas concluyeron que el cuerpo no tenía signos de violencia; sin embargo, la investigación para determinar las causas de su muerte aún siguen en curso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Vivian Polanía es una heroína de la justicia. Las mujeres deben vestirse como les dé la gana. Porque estamos en una Colombia Libre, los hombres y las mujeres son libres", esscribió el presidente Petro.

Noticia en desarrollo...