Presidente Petro responde a solicitud de Maduro sobre brindar apoyo militar a Venezuela

En una reciente alocución, el presidente Gustavo Petro se refirió a la solicitud que hizo el mandatario del régimen venezolano, Nicolás Maduro, sobre recibir apoyo militar colombiano como respuesta a las recientes ofensivas y amenazas de Estados Unidos. Petro respondió con contundencia ante las recientes declaraciones de su homólogo, quien hace algunos días hizo el siguiente llamado al movimiento social y fuerzas militares colombianas para darle frente a la amenaza de EE.UU: "Llamo al pueblo de a pie de Colombia, a su movimiento social, a sus fuerzas políticas y a los militares de Colombia, a quienes conozco muy bien, a una unión perfecta con Venezuela para que nadie toque la soberanía de nuestros países", dijo en su momento la cabeza del oficialismo de Venezuela.

Ante tal solicitud, y luego de que un periodista le preguntara al respecto, el presidente de Colombia dijo que Maduro no podía darle órdenes a las fuerzas militares nacionales, y que, aunque apoya un cambio de gobierno en el país vecino, no es partidario de una eventual invasión norteamericana para derrocar al régimen. "¿Que si yo apoyo una dictadura? No, no apoyo una dictadura; apoyo una salida política negociada y pacífica, exclusivamente, entre las fuerzas de Venezuela y de su pueblo. Punto. (...) Ahora: ¿apoyo una invasión? ni por el chiras", dijo Petro.

En respuesta a lo dicho por Maduro respecto a su pedido de apoyo a las fuerzas militares colombianas, el mandatario colombiano respondió lo siguiente: "El no tiene que dar órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten, ya estaban juntas (...) Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá puede dar órdenes al Ejército de Colombia".



Asimismo, Petro aseveró que, actualmente, "la única organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN. Y el ELN se dedicó a traquetear cocaína y a matar campesinos. (...) El ELN es un enemigo de Colombia y Venezuela. Y es un enemigo de Latinoamérica".



¿Qué se sabe respecto a la tensión entre EE.UU. y Venezuela? Países de la región que se han pronunciado

Por su parte, los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y México, Claudia Sheinbaum, ofrecieron este jueves buscar una salida diplomática para evitar un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela. Los dos mayores países de América Latina mostraron su preocupación ante la continuada presión militar y económica de Washington sobre el gobierno del venezolano Nicolás Maduro.



Esta semana, el presidente Donald Trump aumentó aún más la apuesta con el bloqueo de buques sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país sudamericano. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo martes por esta situación, a solicitud de Caracas que, apoyada por sus aliadas China y Rusia, pidió "discutir la agresión en curso de Estados Unidos".

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo estar "muy preocupado" por la crisis que envuelve al país vecino. "Brasil tiene mucha responsabilidad en América del Sur", afirmó en rueda de prensa en Brasilia. El dirigente izquierdista, de 80 años, aseguró que dijo a Trump en una conversación telefónica a principios de mes que la situación "no iba a resolverse con disparos" y que era mejor "sentarse en la mesa para hallar una solución". Señaló que también conversó con Maduro este mes y ofreció la asistencia de Brasil a ambos mandatarios para "evitar un conflicto armado en América Latina".

Lula indicó que podría volver a llamar al presidente estadounidense antes de Navidad y reforzar su planteo, para obtener "un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida". "Estoy a disposición tanto de Venezuela como de Estados Unidos para contribuir a una solución pacífica en nuestro continente", manifestó.

La mexicana Claudia Sheinbaum igualmente ofreció buscar con otros países de la región "una solución pacífica" y defendió que "no haya intervención" estadounidense en Venezuela. "Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes (...) una solución pacífica y que no haya intervención" estadounidense en Venezuela, afirmó la mandataria izquierdista durante su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum insistió en que el tema central de esta crisis es "el intervencionismo y el injerencismo (sic)", que supondría el estallido de un conflicto entre ambas naciones. "Hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa y tienen que participar todas las partes", agregó la mandataria. En paralelo, Rusia afirmó que se mantiene en "contacto constante" con su aliada Caracas y urgió moderación a Washington. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo esperar que la Casa Blanca "no permita un error fatal y se abstenga de seguir avanzando a una situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles".

