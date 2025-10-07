Procuraduría abre investigación a Eduardo Montealegre por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por presunta participación en política, tras recibir una queja del asesor jurídico constitucional del Movimiento Defensores de la Patria.

El ciudadano se basó en una entrevista que ofreció el ministro a la revista Semana el pasado 4 de octubre. Allí, el funcionario dio su opinión sobre varios “precandidatos presidenciales en términos políticos ‘presuntamente’ transgrediendo las prohibiciones que en materia disciplinaria tienen los servidores públicos”, señala el escrito.

“El asentimiento con un candidato fue dado por parte del denunciado, pues afirmó que, entre otras cosas que: "...me identifico más con el proyecto político y la concepción del mundo que tiene Iván Cepeda...", agrega.



Noticia en desarrollo.