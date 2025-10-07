En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Procuraduría abre investigación a Eduardo Montealegre por presunta participación en política

Procuraduría abre investigación a Eduardo Montealegre por presunta participación en política

El ministro de Justicia declaró en una entrevista que se identificaba “más con el proyecto político que tiene Iván Cepeda” y que Abelardo de La Espriella “es muy bueno para vender ron”. También habló de otros precandidatos presidenciales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2025
Procuraduría abre investigación a Eduardo Montealegre por presunta participación en política
Colprensa

