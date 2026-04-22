"Proteja mi vida": el mensaje de Angie Rodríguez al presidente Gustavo Petro tras revelaciones

Una alta funcionaria del Gobierno nacional reveló este miércoles que en el Ejecutivo hay lo que ella denominó un juego de poder en el que se mezclan presuntamente la corrupción e intentos de manipulación al presidente de la República, Gustavo Petro, por parte de personas de su entorno para influir en sus decisiones. Las revelaciones las hizo Angie Rodríguez, quien el año pasado fue mano derecha de Petro como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actualmente dirige el Fondo de Adaptación, una entidad que ejecuta proyectos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

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La funcionaria aseguró en entrevista con Noticias Caracol y otros medios que hay miembros del Gobierno que no creen que el proyecto progresista vaya a continuar una vez Petro termine su mandato, el próximo 7 de agosto, y están aprovechando los meses que le quedan para exprimir al erario. "Hay un juego por el poder y el dinero, eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo", señaló. De igual forma, manifestó que hay una presunta "red de concierto para delinquir" en su contra y que la han extorsionado, hechos que ya denunció ante la Fiscalía General de la Nación porque además la han espiado y amenazado.



"Esta gente no tiene escrúpulos, en cualquier momento me abordan, o abordan a mi familia o abordan a mi hijo o pasa cualquier cosa, como le sucedió a Miguel Uribe", dijo en referencia al asesinato el año pasado de ese senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.



Al respecto, en entrevista con este noticiero, Rodríguez afirmó que algunos funcionarios del Gobierno le han expresado su apoyo, como el ministro del Interior, Armando Benedetti. Comentó incluso que él la llamo, pero que no atendió porque dice estar cansada.

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Rodríguez afirmó, sin embargo, que el presidente Petro no se ha comunicado con ella. En ese sentido, le envió un mensaje al jefe de Estado. "Yo le digo al presidente hoy: presidente, proteja mi vida y tome las medidas y no permita que un proyecto progresista que nos costó tantos años llegar se pueda afectar por este tipo de personas que nunca les interesó la gente sino sus temas personales y aislarlo a usted. Proteja mi vida, por favor, usted es único el único, presidente, usted es el único que puede parar esto. Nadie más", dijo en entrevista con este noticiero.

Rodríguez indicó, además, que Petro es engañado por miembros de su equipo que lo tienen "aislado" y le llevan chismes que incluso causaron la destitución del director de la Policía hace unos meses. "Al presidente lo tienen engañado (...) Son muchas personas detrás de esto, que llevan cuentos, chismes, calumnias; han sacado (del Gobierno) a un poco de funcionarios buenos a punta del chisme y la mentira, eso me molesta, me indigna, porque uno siempre tiene que validar la información", dijo Rodríguez.

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La funcionaria señaló al jefe de despacho de la Presidencia, José Raúl Moreno, de quien dijo que tiene "aislado" al presidente, así como al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, con quien está enfrentada desde hace meses, y los responsabilizó de una campaña de odio en su contra. "Yo empecé a atar cabos y digo: estos dos hombres se unieron para sacarme porque tuve varios inconvenientes con Moreno por su forma de trabajar. Lo digo abiertamente: es un hombre conspirador que todo el tiempo le está metiendo temas al señor presidente. No le importa dañar la honra y el buen nombre", aseguró.

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