Angie Rodríguez denuncia que le pusieron un espía y revela chats de él presuntamente con Carrillo

La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez reveló a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, los chats que le envió su presunto espía y extorsionista y que, supuestamente, eran conversaciones que el sujeto sostuvo con Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

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La actual gerente del Fondo Adaptación, que asegura que por lo menos 20 personas en la Casa de Nariño estarían cometiendo el delito de concierto para delinquir, dio detalles sobre la persona que presuntamente la ha espiado en los últimos meses y que terminó convirtiéndose en un extorsionista que la ha amenazado.

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