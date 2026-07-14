¿Qué es el banco nacional de talentos que anunció Abelardo de la Espriella y cómo funcionará?

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes la creación de un 'banco nacional de talentos' para elegir, entre los candidatos que envíen su currículum, a funcionarios para el próximo Gobierno, que comienza el 7 de agosto. "Cambiamos la política para siempre con esta iniciativa. Por primera vez en la historia de Colombia un presidente electo pone en marcha durante la transición y antes de tomar posesión una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito", explicó De la Espriella en un mensaje al país por medio de sus redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este banco creará el registro de hojas de vida "más grande e importante del país" con ayuda de la inteligencia artificial que sistematizará los perfiles de forma ágil y segura para unir las capacidades de los postulantes con las necesidades del Estado. "Ya no más puertas cerradas. Ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la 'patria milagro'", afirmó el mandatario electo.

De igual forma, De la Espriella apuntó que la plataforma se mantendrá activa durante los cuatro años de su futuro Gobierno. "La plataforma servirá para identificar el mejor talento para los puestos y cargos en los ministerios, entidades y proyectos estratégicos de mi Gobierno", enfatizó.



Este sistema tiene el objetivo de garantizar el acceso a las entidades públicas, por lo que De la Espriella hizo un llamado a quienes estén interesados en participar del proceso. "Esta es su oportunidad. Si tienen capacidad, experiencia y vocación de servir, este Gobierno los quiere. Postúlense. También se pueden inscribir los compatriotas que están en el exterior y que quieren ayudar a construir la 'patria milagro'", detalló.



Estas declaraciones de De la Espriella se dieron en medio de una serie de anuncios que hizo el mandatario electo durante la noche de este lunes festivos. Entre otras cosas, por ejemplo, afirmó que el próximo 7 de agosto asumirá el cargo en una guarnición militar del sur del país, pese a que el mandatario saliente, Gustavo Petro, dijo que no autoriza que la investidura se haga en un batallón y de que analistas y expertos alertaran los riesgos logísticos y de seguridad que esto implica.

Publicidad

También anunció la eliminación de consejerías y agencias vinculadas a la Presidencia de la República, entre ellas la del comisionado de Paz, que ha conducido las negociaciones con los grupos armados ilegales, y afirmó que cuando asuma la Presidencia, los ministerios de Justicia y del Interior, junto con el comisionado para la Seguridad, una figura que no existe actualmente, "tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz".

NOTICIAS CARACOL