POLÍTICA
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / ¿Qué pasó con inscripción del comité de firmas de Daniel Quintero? Esto dijeron Registraduría y CNE

¿Qué pasó con inscripción del comité de firmas de Daniel Quintero? Esto dijeron Registraduría y CNE

El exalcalde de Medellín, que renunció a la consulta del Pacto Histórico, espera que se le permita inscribir su comité por firmas para poder aspirar a la Presidencia en 2026.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2025
Inscripción de Daniel Quintero a elecciones: lo que han dicho Registraduría y CNE
Colprensa

