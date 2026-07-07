¿Qué puede pasar si empalme entre De la Espriella y Petro sigue suspendido? Análisis

En un hecho sin precedentes en la historia reciente de la democracia colombiana, el proceso de empalme presidencial entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella se ha suspendido. A menos de un mes de la posesión presidencial del 7 de agosto, la incertidumbre política se ha apoderado del país. (Lea también: ¿Qué dice la ley sobre el empalme presidencial, suspendido por De la Espriella?)

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En las últimas horas, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció que, tras su victoria con casi 13 millones de votos el pasado 21 de junio, Gustavo Petro e Iván Cepeda activaron un "Plan B" para desconocer los resultados electorales y ejecutar un golpe de Estado. "Petro, atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección", afirmó el abogado, quien además hizo un llamado urgente a las Fuerzas Armadas para que "cumplan con su juramento de proteger la Constitución y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario".

Ante esta situación, De la Espriella ordenó a su equipo de empalme, liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, suspender de inmediato cualquier reunión presencial con lo que denominó una "banda de golpistas". (Lea también: De la Espriella habla tras suspensión del empalme con Gobierno Petro: "Resistencia constitucional")



La respuesta del gobierno saliente: "No admitiremos más insultos"

Desde la Casa de Nariño la reacción no se hizo esperar. El ministro de Hacienda y coordinador del empalme oficial, Germán Ávila, anunció la suspensión de las mesas sectoriales de trabajo, argumentando que el equipo entrante ha proferido "declaraciones calumniosas, injuriosas y ofensivas". Ávila señaló específicamente a Carlos Alonso Lucio, miembro de la comisión de De la Espriella, por sugerir en medios de comunicación la posible extradición del actual presidente.



Según Ávila, Lucio “quería que se rompiera la comisión de empalme y realizó todas las ofensas, todas las agresiones, todas las injurias y todos los irrespetos en función de impedir que la comisión de empalme se realizara”. (Lea también: Gobierno denuncia penalmente a Carlos Alonso Lucio en medio de suspensión del proceso de empalme)



"El gobierno claramente no admite ni admitirá un solo insulto más a la majestad de la Presidencia", expresó el ministro Ávila, quien instruyó a todos los ministros y directores de departamentos administrativos a detener el diálogo directo y limitarse a preparar los informes técnicos para ser entregados bajo la supervisión de la Procuraduría y la Contraloría.

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Añadió que instruyó al personal para “preparar la presentación de la información que hay que entregar en el proceso de empalme” y “entregar esta información a la nación. Esta es una información pública que es conocida por el país y que debe ser presentada ante la nación”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, habló de una "resistencia civil" y reiteró sus dudas sobre la transparencia de los comicios. "Reconozco al pueblo real que votó por Abelardo, pero me piden cosas inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones", trinó Petro, sugiriendo que el progresismo será perseguido bajo el nuevo mandato.



“Preocupación por la democracia”

La ruptura del empalme ha generado una ola de reacciones entre analistas y exfuncionarios. El exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla expresó su profunda preocupación por una democracia con "muestras de fatiga creciente" producto de "imprudencias recíprocas". Según Arrubla, el “lenguaje exacerbado” de ambas partes ha hecho que la mesa de concertación se convierta en un "combate recíproco" inútil y consideró que “hizo bien el presidente electo en suspender una actividad que no conducía a nada”.

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En una línea similar, la exministra Cecilia López, que ha participado de tres empalmes, y calificó la situación como "absolutamente insólita" y advirtió que el mayor perjudicado es el ciudadano de a pie. "Ningún ministro puede llegar con el 'complejo de Adán' a empezar de cero", señaló López, enfatizando que la falta de un empalme cordial rompe la continuidad de las políticas públicas y afecta la estabilidad nacional. Por eso hizo un llamado: "Cálmense, se les olvidó que ustedes tienen que responderle al país y a una democracia que ha sido histórica en Colombia".

“Quienes están en la mitad de esta discusión absolutamente olvidados son los 52 millones de colombianos” y sus vidas “dependen de la pelotera de ustedes”. Y yo sí estoy de acuerdo con el doctor Arrubla: ambas partes o se calman o se calman”, aseguró, e insistió en que si el empalme “no se hace, no solamente se desconoce una obligación, sino que le hace un daño muy grande al próximo gobierno y a este, a los dos, porque este no podrá hacer un balance y el otro va a perder mucho tiempo tratando de entender qué viene y qué tiene que ajustar y que tiene que continuar el próximo gobierno”.



El marco legal y el futuro inmediato

A pesar del cese de las reuniones, los expertos aclaran que existe un mandato legal que no puede evadirse. El excomisionado de Paz Miguel Ceballos recordó la vigencia de la Ley 951 de 2005, la cual establece que la entrega de información es una obligación reglada que va más allá de los encuentros físicos. "El empalme no está detenido legalmente; se suspenden unas reuniones, pero el gobierno tiene la obligación de seguir entregando la información", explicó Ceballos.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry reforzó esta idea, aclarando que, aunque las mesas de trabajo actuales son una coordinación previa e informal, el cumplimiento estricto de la ley ocurre en los 15 días posteriores a la dejación del cargo, cuando el funcionario saliente debe rendir un informe de gestión detallado. Instó, además, a que “haya coordinación, de que haya decisiones que ayuden a la sociedad colombiana y no más enfrentamientos. O sea, yo creo que a nadie le conviene que haya peleas entre sectores y menos entre funcionarios entrantes y salientes de la dimensión del presidente de la República”. (Lea también: Juristas piden prudencia y respeto al resultado electoral tras declaraciones del presidente Petro)

Mientras tanto, sectores políticos como el partido Cambio Radical, a través de Enrique Vargas Lleras, han respaldado la decisión de De la Espriella, tildando los informes del gobierno actual como "engañosos" y exhortando a que se inicie el gobierno de De la Espriella el 7 de agosto.

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Asimismo, recordó las palabras de su hermano fallecido, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, señalando que “anunció de tiempo atrás cómo iban a ser estas circunstancias para sacar a Petro y a todos sus maleantes del gobierno. Esto simplemente es un coletazo final que pretenden ellos darnos para seguir desestabilizando las instituciones. La fortaleza de Colombia recae en no morder el anzuelo de Petro y de sus secuaces. Sencillamente hay que mantener el Estado de derecho, no a la desobediencia civil, hacer advertencia de que las convocatorias que están haciendo para la plaza pública a partir del 20 de julio, si llegan a sobresalirse del orden público y a romper la institucionalidad, la fuerza pública debe inmediatamente atender las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella”.

Ante este panorama, Ceballos consideró que se debería revisar la ley “para crear un organismo independiente, un organismo en el cual no haya participación política, sino un organismo como existe en Estados Unidos, que sea no partidista, que sea absolutamente técnico y que reciba los informes al final de un gobierno y los entregue al otro gobierno para evitar que se politice ese proceso tan importante como es el proceso de la transición entre un gobierno y otro”.

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***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol