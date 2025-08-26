Sala plena del CNE evaluará si campaña de Gustavo Petro superó topes electorales en 2022

Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz ya tienen lista la ponencia que llevarán a la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que en conjunto determinen si se violaron los topes electorales de la campaña del ahora presidente Gustavo Petro en 2022, por cerca de 3.500 millones de pesos. La sala plena deberá decidir si se imponen sanciones a exintegrantes de la campaña y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. También se compulsarán copias a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación.

El organismo electoral abrió investigación contra la campaña presidencial de Petro en octubre del año pasado. La ponencia, realizada tras varios meses de recolectar y evaluar las pruebas, indica que se superaron los topes por 2.500 millones de pesos en la primera vuelta, y por 1.000 millones de pesos en la segunda vuelta. El documento busca sanciones administrativas para las siguientes personas: Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña; María Lucy Soto, quien fungió como auditora, y Lucy Aidee Mogollón, quien en ese momento fue la tesorera.

La ponencia de 600 páginas se va radicar formalmente entre el 26 y el 27 de agosto. Busca que la sala plena del CNE, por ejemplo, determine si resultó irregular el aporte de Fecode por 500 millones de pesos y el préstamo del Polo Democrático, también por $500 millones. Por otro lado, se presentan pruebas que, a criterio de estos magistrados investigadores, muestran gastos excesivos en la publicidad, pago de testigos electorales, vuelos no reportados con la Sociedad Aérea de Ibagué, un evento en el Movistar Arena que costó cerca de 100 millones de pesos, entre otros.



Los magistrados investigadores compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que este organismo determine si existe alguna investigación penal que pueda adelantar. Adicionalmente, estarán esperando un concepto de la Corte Constitucional para enviar el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, con el fin de que realicen las investigaciones correspondientes sobre la campaña.



Las multas a las que se exponen los exintegrantes de la campaña

Según la ponencia, son múltiples las sanciones que tendrían que enfrentar los exintegrantes de la campaña Petro Presidente, incluyendo una de $2.200 millones y otra de $2.400 millones. Además, el movimiento de la Colombia Humana y el partido Unión Patriótica enfrentarían una multa de más de 583 millones de pesos. Por otro lado, Ricardo Roa, quien actualmente es el presidente de Ecopetrol, tendría que pagar más de $165 millones correspondientes al pago efectuado por el “evento Movistar arena del 19 de junio de 2022”.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL