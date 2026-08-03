Consejo de Estado suspendió la resolución que nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz

Este lunes, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución del Gobierno nacional que nombró al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Luis Carlos Domínguez Prada y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe fueron las personas que demandaron el nombramiento ante el alto tribunal.

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Se conoció que Domínguez Prada pidió la nulidad de la resolución por el motivo de falsa motivación. Además, argumentó que la designación de Mancuso como gestor de paz es una revictimización por el “antagonismo (...) entre lo que dicen las leyes y las sentencias que las cristalizan, y el enaltecimiento que entraña la investidura como hombre de paz y de justicia del señor Mancuso".

Domínguez añadió que Macuso hizo parte de "múltiples crímenes que dañaron y destruyeron la vida de miles de compatriotas" y argumentó que la no revictimización es un principio moral y jurídico. Por su parte, Ortiz Mancipe aseguró que con el acto se incurrió en varias causales de nulidad, como infracción de las normas en las que debía fundarse, expedición irregular y falsa motivación.



"Precisó que toda designación de un gestor de paz debe: i) fijar un lapso temporal, ii) indicar con claridad el aporte o intervención del postulado en la construcción de la paz y iii) definir el lugar del territorio nacional en el que se desempeñará la labor", se lee en el texto en el que se anunció la suspensión. Salvatore Mancuso no es miembro de un grupo armado, añadió Ortiz y dijo que "ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los grupos al margen de la Ley con los que el Gobierno Nacional busca hacer la paz, ni se sabe cuál es la injerencia o ascendencia que podría con esas organizaciones".



El Consejo de Estado indica que si bien el presidente tiene la dirección de todo proceso de paz y ostenta una discrecionalidad para adoptar las medidas que consideren necesarias, "la designación de un gestor de paz constituye una potestad discrecional, pero dicho acto debe precisar los límites temporal, geográfico y funcional de la designación, para no lesionar los derechos de las víctimas".

#LoÚltimo | El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución del Gobierno que nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz. Esto se sabe. Ampliación 👉 https://t.co/do4OJlz5Ko pic.twitter.com/UQ89SUfHNE — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 3, 2026