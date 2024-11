A sus 11 años, Sebastián vive con diabetes tipo 1: "Tengo que estar muy controlado"

Este jueves se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y Colombia se convierte en el segundo país en la región en implementar un programa que busca impactar de manera positiva en la diabetes tipo 1.

Esta enfermedad se desarrolla cuando el páncreas produce muy poca o nada de insulina. De ahí que los pacientes, desde el momento en que se hace el diagnóstico, tengan que recibir dosis diarias de insulina, acompañadas de ajustes en la alimentación y actividad física.

Sebastián maneja su diagnóstico de diabetes tipo 1

“Al comer tengo que meter insulina y tengo que estar muy controlado, si se me llega a subir mucho el azúcar o bajar”, contó Sebastián Iván Alejo, paciente de diabetes tipo 1.

A sus 11 años, Sebastián sabe cómo manejar esta condición que le fue diagnosticada cuando tenía apenas tres años.

Sebastián ha podido llevar una vida normal - Noticias Caracol

“Bebía mucha agua, se orinaba mucho en el pañal, entonces el pañal se llenaba muy rápido. Empezó con fiebre, vómito y malestar. Lo llevé por urgencias, él tenía una cetoacidosis severa”, relató la madre de Sebastián, Laura Cecilia Taboas, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Este padecimiento “se caracteriza porque hay una pérdida en la producción de insulina de forma aguda. Esto es de origen autoinmune, o sea, el mismo sistema inmunológico ataca y deja de producir la insulina necesaria para que la glucosa o el azúcar que se convirtió en los alimentos no entre”, explicó María del Pilar Chacón, endocrinóloga de la Asociación Colombiana de Diabetes.

Para controlar su condición, Sebastián lleva siempre una bomba de insulina que, además de suministrarle esta hormona continuamente, le permite conocer sus niveles de azúcar en la sangre.

“Esto va conectado a lo que es el sistema de infusión, que es lo que da insulina, y ahí sí toma en cuenta la parte como si fuera un celular. Si está más de 240, le meto insulina y también tomo agua", dijo Sebastián.

Para sus padres, la crianza de su hijo ha cambiado desde que tiene el pronóstico de diabetes. “Nuestra vida sí cambia mucho como padres: estar todo el tiempo pendiente de él, estar pendiente principalmente en las noches no es fácil y la alimentación, tener que hacer conteo de carbohidratos, aprender a hacer el conteo de carbohidratos no fue fácil, pero no es imposible”, contó Taboas.

Programa Cambiando la diabetes en los niños

Según la cuenta de alto costo, se estima que en el país hay 150.000 menores de 18 años que viven con esta condición. Hoy, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, se lanza el programa Cambiando la diabetes en los niños.

“Es un proyecto en el que participan varias empresas. El objetivo inicialmente es identificar cuántos pacientes tenemos con diabetes en Colombia y, segundo, educar; no solamente educar al niño, al paciente, al familiar, al cuidador, sino también a los profesionales en salud”, acotó la endocrinóloga.

Gracias al control y manejo que Sebastián y su familia le han dado a esta condición, hoy puede llevar una vida normal.

“Un día normal él puede comer cualquier cosa: frutas, verduras, come mucha proteína, come hamburguesa, pizza, helado. No es todos los días, es esporádico y controlado”, aseguró la madre del pequeño.

