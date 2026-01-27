British Medical Journal dice que deterioro en el sistema de salud tiene que ver con la política

La profunda crisis del sistema de salud en Colombia ahora está en la mira del mundo. La British Medical Journal, una de las revistas científicas más prestigiosas, hizo un análisis sobre el tema y señaló que los problemas son consecuencia de las políticas y medidas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El mismo medio había reconocido con anterioridad al sistema de salud de Colombia como uno de los más estables en América Latina.

El artículo, titulado ‘La política destruyó el modelo de sistema de salud en Colombia’, fue escrito por Luke Taylor, quien estuvo radicado en Colombia por más de un año para conocer cómo operaba este derecho.



Lo que dice el reportaje sobre el sistema de salud en Colombia

En la revista científica publicaron una radiografía del sistema con los retrasos, pacientes haciendo largas filas durante horas, cirugías aplazadas, medicamentos agotados y ciudadanos rechazados en los hospitales.



Una cruda realidad que contrasta con la época en la que el sistema de salud en Colombia era reconocido dentro de los altos estándares de salud pública por la OMS y el Banco Mundial como uno de los mejores en atención y cobertura, “pero nada de eso disuadió al presidente Gustavo Petro de buscar una reforma radical”, se lee.



Menciona Taylor que la propuesta de reforma a la salud en la que se buscaba eliminar el rol de las EPS puso sobre la mesa una crítica realidad financiera que arrasa actualmente con las atenciones de millones de colombianos.

Publicidad

En su radiografía, el periodista indicó que en repetidas oportunidades el mandatario colombiano advirtió “que las deudas de las EPS eran insostenibles, pero en lugar de solucionarlas, las sobrecargó. Con el tiempo, los pagos adeudados por las EPS a proveedores de atención médica, como hospitales, se volvieron tan grandes que comenzaron a rechazar pacientes por temor a que nunca les pagaran. Las farmacias también acumularon enormes facturas impagas por las EPS, lo que provocó escasez de medicamentos”.

Habla también de las intervenciones a ocho EPS, dos de esas las más grandes del país (Nueva EPS y Sánitas), aunque esta última ya está de nuevo en manos de sus administradores. Y reiteró que en la actualidad más del 60% de esos fondos de salud son administrados por el Estado, pero sin ningún avance para la atención de los afiliados. (Lea también: Contraloría alerta que deuda de EPS con hospitales públicos llegó a $16,28 billones: ¿a qué se debe?)

Publicidad

También puso sobre la mesa cómo se ha incrementado en un 17% durante el último año la atención médica privada que resulta inaccesible para muchos colombianos.

En el artículo menciona nombramientos políticos de personas que carecen de experiencia en salud y de la falta de informes gubernamentales sobre el estado real a nivel financiero de las EPS, elementos que llevaron al periodista a concluir que la ideología y la política permearon la capacidad técnica del sistema de salud en Colombia.

A su consideración, los intentos fallidos de reforma y las políticas de salud del gobierno actual destruyeron el modelo de sistema sanitario, dejando un incremento en el gasto de bolsillo de los colombianos, sobrecarga de las entidades médicas y cuentas pendientes por pagar que hoy parecen no tener solución a corto plazo. (Lea también: “Los ricos también lloran”: ministro de Salud sobre la crisis en Hospital San Rafael de Itagüí)



Reacciones al informe del British Medical Journal

Enrique Peñaloza, profesor titular del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, explicó que “cuando uno pretende hacer cambios estructurales, cuando pretende hacer acciones de choque frente la política, puede generar más fallas de las que pretende corregir. Y entonces una de las discusiones es que los sistemas de salud son organizaciones muy complejas, con múltiples actores y que requiere procesos legítimos para ser aceptados, y esos choques terminan pagándolos los usuarios porque podremos tener problemas en la prestación del servicio, problemas en la financiación de los servicios, problemas en términos de recursos humanos o de la gobernanza del sistema”.

Por su parte, Andrés Vecino, investigador del programa Sistemas de Salud Johns Hopkins, explicó que el artículo “lo que realmente destaca es justamente que el sistema de salud colombiano con todas sus limitaciones, que todos reconocemos era un sistema de salud que a pesar de lo poco relativamente que gastaba funcionaba bastante bien para la gente, especialmente en áreas urbanas, menos en áreas rurales, y que en un periodo muy corto de tiempo, básicamente derivado por razones políticas, termina cayendo en un declive tan importante. Realmente esto es una muestra de lo que no se debe hacer en una reforma o legal o administrativa para el sector salud”.

Publicidad

Sin hacer referencia al artículo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que “la reforma del presidente Petro trae que se acaban las desigualdades. Todos estamos al mismo nivel, se gasta el mismo dinero tanto en el contributivo como en subsidiado, pero desafortunadamente en el gobierno del doctor Duque se rebajó la UPC para el régimen subsidiado y llegó al 89% del régimen contributivo”.

Añadió que “la Corte ha solicitado que se llegue al 95%. Nosotros ya la hemos ajustado, pero eso representa 3,3 billones que, en este momento, implica una situación que no estábamos contemplando, pero que es obligatorio como lo considera”.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL