Paloma Valencia es la candidata oficial del Centro Democrático para las elecciones del 2026

La senadora Paloma Valencia fue elegida este lunes como la candidata oficial del partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Valencia se impuso ante las otras dos precandidatas, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, en las encuestas que fueron lideradas por la firma chilena CADEM.

Uribe, por su parte, mencionó que durante este fin de semana se revisaron los resultados de la encuesta que se realizó alrededor del país para determinar la intención de voto dentro del partido. “En las próximas horas, este fin de semana, el lunes, el director del partido y nuestras tres candidatas anunciarán el resultado del proceso democrático para escoger la candidatura del Centro Democrático”, señaló el expresidente el sábado desde Envigado.

El Centro Democrático había citado a las 5 de la tarde de este lunes 15 de diciembre para dar el aviso oficial. No obstante, el evento se retrasó debido a que, según informaron, la senadora María Fernanda Cabal no había llegado al recinto.



Cabe resaltar que las tensiones del partido internas llevaron a que firma encuestadora Atlas Intel, de origen brasileño, se retirara del proceso, por lo que se eligió a CADEM. Además, la elección se dio a conocer días después de que el partido retirara de la contienda a Miguel Uribe Londoño, padre del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, al mencionar que el precandidato Abelardo de la Espriella informó a esa colectividad que Uribe Londoño lo iba a apoyar en su campaña.



Esa información fue negada por él mismo, sin embargo, días después decidió renunciar a su precandidatura y al partido. "No escucharon mis argumentos, no se me respetó el sagrado y legítimo derecho a la defensa", afirmó Uribe Londoño, y añadió que su exclusión obedecía a que "estaba ganando esa competencia interna (del Centro Democrático) de manera amplia y contundente". Por otro lado, criticó que "se cambiaron las reglas de juego múltiples veces en apenas tres meses".

¿Quién es Paloma Valencia, nueva candidata del Centro Democrático?

