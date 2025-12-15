En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Paloma Valencia es la candidata oficial del Centro Democrático para las elecciones del 2026

Paloma Valencia es la candidata oficial del Centro Democrático para las elecciones del 2026

Valencia se impuso ante las otras dos precandidatas del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, en las encuestas que fueron lideradas por la firma chilena CADEM.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Paloma Valencia.
Paloma Valencia.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad