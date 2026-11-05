En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SANTIAGO PEÑA
SECUESTRO ST. PANTOJA
VIDEO GUSTAVO PETRO
FENALCO
TENJO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / Confirman salida de Iván Sánchez de la ADRES: Marcela Brun asumirá dirección encargada

Confirman salida de Iván Sánchez de la ADRES: Marcela Brun asumirá dirección encargada

"La viceministra de Protección Social, Marcela Brun Vergara, asumirá como directora encargada de la Dirección General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud", informó Minsalud.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de nov, 2026
Comparta en:
Confirman salida de Iván Sánchez de la ADRES: Marcela Brun asumirá dirección encargada
Confirman salida de Iván Sánchez de la ADRES: Marcela Brun asumirá dirección encargada -
Minsalud - LinkedIn

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) tendrá un cambio en su dirección luego de que se confirmara la salida de Iván Humberto Sánchez Arango. Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha informado oficialmente las razones de su salida. Sánchez Arango llegó a la dirección de la ADRES el 31 de agosto de 2026. Antes de asumir el cargo había integrado el equipo de empalme del sector salud del Gobierno y también se desempeñó en diferentes responsabilidades dentro de la Contraloría General de la República.

Ministerio de Salud confirma quién llegará a la dirección general de la ADRES

La ADRES es la entidad encargada de administrar los recursos con los que se financia la atención en salud en Colombia y de realizar los giros a las EPS, hospitales, clínicas y demás actores del sistema. Entre los asuntos que permanecen en curso se encuentran la administración de los recursos para el aseguramiento y las discusiones relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027. Horas después de conocerse la salida de Sánchez Arango, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció quién asumirá temporalmente la dirección de la entidad. A través de un comunicado publicado este 5 de noviembre, la cartera informó que la viceministra de Protección Social, Marcela Brun Vergara, fue designada como directora encargada de la ADRES.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

“El Ministerio de Salud informa que la viceministra de Protección Social, Marcela Brun Vergara, asumirá como directora encargada de la Dirección General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)”, indicó la entidad en el documento oficial. Según el comunicado, la decisión busca garantizar la continuidad institucional y el normal desarrollo de las funciones de la entidad. El ministerio señaló que el encargo estará orientado especialmente a los procesos relacionados con la administración y el flujo de los recursos del sistema de salud.

Publicidad

Últimas Noticias

Invima lanzó alerta por medicamento Buscapina falsificado: así puede identificar el lote
SALUD

Invima lanzó alerta por medicamento Buscapina falsificado: así puede identificar el lote

Alerta del Invima por falsificación de reconocido bloqueador solar: revise el lote
SALUD

Invima alerta por protector solar de famosa marca que habría sido falsificado: revise el lote

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Ministerio de Salud

Contraloría General de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad