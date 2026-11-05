Confirman salida de Iván Sánchez de la ADRES: Marcela Brun asumirá dirección encargada

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) tendrá un cambio en su dirección luego de que se confirmara la salida de Iván Humberto Sánchez Arango. Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha informado oficialmente las razones de su salida. Sánchez Arango llegó a la dirección de la ADRES el 31 de agosto de 2026. Antes de asumir el cargo había integrado el equipo de empalme del sector salud del Gobierno y también se desempeñó en diferentes responsabilidades dentro de la Contraloría General de la República.



Ministerio de Salud confirma quién llegará a la dirección general de la ADRES

La ADRES es la entidad encargada de administrar los recursos con los que se financia la atención en salud en Colombia y de realizar los giros a las EPS, hospitales, clínicas y demás actores del sistema. Entre los asuntos que permanecen en curso se encuentran la administración de los recursos para el aseguramiento y las discusiones relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027. Horas después de conocerse la salida de Sánchez Arango, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció quién asumirá temporalmente la dirección de la entidad. A través de un comunicado publicado este 5 de noviembre, la cartera informó que la viceministra de Protección Social, Marcela Brun Vergara, fue designada como directora encargada de la ADRES.

“El Ministerio de Salud informa que la viceministra de Protección Social, Marcela Brun Vergara, asumirá como directora encargada de la Dirección General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)”, indicó la entidad en el documento oficial. Según el comunicado, la decisión busca garantizar la continuidad institucional y el normal desarrollo de las funciones de la entidad. El ministerio señaló que el encargo estará orientado especialmente a los procesos relacionados con la administración y el flujo de los recursos del sistema de salud.

#Comunicado | La viceministra de Protección Social, @MarcelaBrunV, asumirá como directora encargada de la @AdresCol, con el propósito de garantizar la continuidad institucional y el normal desarrollo de sus funciones, especialmente en la administración y el flujo de los recursos… pic.twitter.com/2dnNpTHloV — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) November 5, 2026

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL