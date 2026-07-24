Bajo la lupa del Invima otro producto de Arana Shop para el rostro: piden suspender su uso

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria relacionada con un producto de la marca Arana Shop. En esta oportunidad, la advertencia corresponde a una tinta - un producto que usualmente se usa en el rostro - que estaría siendo comercializada en el país sin contar con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), documento exigido para que este tipo de productos puedan venderse legalmente en Colombia, "por lo que su venta es ilegal al tratarse de un producto fraudulento", indicó la entidad.

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La alerta, identificada con el número 227-2026, fue publicada este 24 de julio de 2026 por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima. De acuerdo con la entidad, el caso fue conocido tras la recepción de denuncias y las labores de inspección y vigilancia que permitieron establecer que el producto se promociona y comercializa a través de diferentes plataformas digitales, entre ellas Instagram, TikTok y tiendas virtuales. Además, esta no sería la primera vez que un producto de esta tienda cuenta con alerta del Invima.



¿Por qué el Invima emitió una alerta sanitaria a esta tinta de Arana Shop?

La autoridad sanitaria explicó que todos los productos cosméticos que se comercializan en Colombia deben cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Entre ellos se encuentra la Notificación Sanitaria Obligatoria, un procedimiento que permite verificar aspectos relacionados con la composición, fabricación y condiciones bajo las cuales el producto puede ser distribuido. En el caso de la tinta de Arana Shop, el Invima señaló que no existe una NSO asociada al producto, razón por la cual fue catalogado como fraudulento desde el punto de vista sanitario.

La entidad advirtió que utilizar productos cosméticos que no cuentan con este requisito implica "poner en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos, en lo referente a su composición, origen, condiciones de fabricación, calidad y almacenamiento. Por esa razón, el Invima reiteró que estos productos no deben adquirirse mientras permanezcan por fuera del marco regulatorio.



Recomendaciones para quienes tengan la tinta de Arana Shop

Como parte de la alerta sanitaria, el Invima emitió una serie de recomendaciones dirigidas tanto a consumidores como a autoridades locales y establecimientos comerciales. En primer lugar, pidió a las personas que actualmente estén utilizando la tinta de Arana Shop suspender inmediatamente su uso, debido a que el producto no cuenta con la autorización sanitaria correspondiente. Asimismo, invitó a los ciudadanos a evitar la compra de productos cosméticos que no tengan registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria, especialmente cuando son ofrecidos mediante redes sociales o páginas de comercio electrónico sin información verificable.



La entidad también recomendó denunciar ante el Invima cualquier establecimiento, vendedor o canal digital que continúe ofreciendo este producto al público. Otra de las advertencias incluidas en la alerta señala que, al desconocerse la cadena de distribución de la tinta, "no se tiene trazabilidad de estos ni información sobre las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte". Y es que esta no es la primera vez que un producto de Arana Shop queda bajo la lupa del Invima durante 2026.



A comienzos de julio, la entidad emitió otra alerta sanitaria relacionada con el jabón facial de la misma marca. En ese caso, el organismo informó que el producto era comercializado sin una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente, luego de que el permiso asociado hubiera sido cancelado, por lo que recomendó suspender su uso y abstenerse de adquirirlo mientras se resolvía la situación administrativa. Tras esa decisión, la empresa Arana Shop publicó un comunicado en el que aseguró que el proceso de renovación y actualización de la NSO ya había sido radicado ante las autoridades competentes. Además, sostuvo que continuaría colaborando con el Invima durante el trámite correspondiente.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co