En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
VENEZUELA - EE. UU.
B KING
VÍA AL LLANO
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
BLESSD Y EL FÚTBOL
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Colombianas detenidas por Israel cuando iban en flotilla Global Sumud serán deportadas en pocos días

Colombianas detenidas por Israel cuando iban en flotilla Global Sumud serán deportadas en pocos días

Manuela Bedoya y Luna Barreto aceptaron ser deportadas, con lo que evitan enfrentar un juicio en el país judío, según fuentes diplomáticas.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Colombianas detenidas por Israel cuando iban en flotilla Global Sumud serán deportadas en pocos días
AFP/Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad