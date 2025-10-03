Colombianas detenidas por Israel cuando iban en flotilla Global Sumud serán deportadas en pocos días

Las dos colombianas detenidas cuando se movilizaban con la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, con ayuda humanitaria, y que ahora se encuentran en una prisión en el desierto israelí, aceptaron ser deportadas de Israel, informaron a EFE fuentes diplomáticas colombianas. (Lea también: Video de una de las colombianas tras ser interceptadas en flotilla Global Sumud: "Estamos rodeadas")

Se trata de las activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto, cuya situación es objeto de seguimiento por parte de la Cancillería de Colombia, que, según informó el Gobierno colombiano, ha coordinado gestiones para garantizar su integridad y respeto al derecho internacional humanitario.

Estas dos activistas ya recibieron la visita de funcionarios consulares de su país, al igual de los dos detenidos de Chile, según comprobó EFE en la prisión de Saharonim, cercana al pueblo de Kziot y a la frontera con Egipto, en el sur de Israel y que fue concebida como centro de detención de trabajadores inmigrantes ilegales.



¿Qué pasará con los otros activistas detenidos por Israel?

En esta cárcel se encuentran alrededor de los 450 detenidos de varias nacionalidades que fueron apresados en los barcos de la flotilla, "la mayoría" de los cuales firmaron a favor de ser deportados, según una fuente de la propia cárcel.



Las personas que accedieron a ser deportadas, indicó una fuente diplomática europea que visitó a sus nacionales en la cárcel, embarcarán en aviones para viajar fuera de Israel lo antes posible, seguramente en los próximos dos días.

Los que no accedieron deberán comparecer ante un juez, que decidirá sobre su deportación forzosa, lo que llevaría más días, dijo la fuente.

Los diplomáticos indicaron que los nacionales de su país están bien, pero que algunos están pasándolo mal por el extremo calor que hace en el desierto del Neguev y porque llevan dos días durmiendo mal o prácticamente sin dormir en un penal en el que, se ha denunciado, hay hacinamiento.

En el aparcamiento de la cárcel este viernes se pueden ver vehículos diplomáticos de varios países y EFE pudo confirmar por el momento la presencia de cuerpos consulares de España, Alemania, Francia, Holanda, Jordania, Bahréin, Japón, Colombia y Chile.



Protestas mundiales

Un centenar de jóvenes se ha manifestado en los últimos días, en el norte de Bogotá, al grito de "¡Palestina libre!'" en apoyo a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel en el Mediterráneo. La protesta empezó siendo pacífica, pero derivó en disturbios contra la Policía.

En Barcelona, ​​donde la flotilla inició su viaje, unas 15.000 personas marcharon coreando lemas como "Gaza, no estás sola", "Boicot a Israel" y "Libertad para Palestina".

La interceptación del último barco se produjo mientras se celebraba una huelga general en toda Italia en solidaridad, interrumpiendo el tráfico ferroviario y portuario.

Israel ha tildado a algunos de los activistas, incluida Greta Thunberg, de antisemitas, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, elogió los esfuerzos de interceptación de la marina. "Felicito a los soldados y comandantes de la marina que llevaron a cabo su misión en Yom Kippur de la manera más profesional y eficiente", dijo en un comunicado el jueves. "Su importante acción impidió que decenas de barcos entraran en la zona de guerra y repelió una campaña de deslegitimación contra Israel", añadió.

