Los videos que dejaron al descubierto a señalado de raptar a niña de 8 años y acabar con su vida

El 1 de mayo de 2024 marcó un antes y un después para Kelly Materán, una madre cabeza de hogar residente en Girón, Santander. Ese día, una llamada telefónica cambió su vida para siempre: su hija, Kerly Cuevas, de tan solo 8 años de edad, había desaparecido y horas después fue hallada sin vida en una zona boscosa del municipio. Un año después de los hechos, la justicia condenó a Alirio Waldrón, responsable del secuestro y feminicidio de la menor.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos ocurrieron cuando la madre de la niña, como muchas mujeres en Colombia, se vio obligada a dejarla al cuidado de un tercero. Se trataba de Lina Rosa Torres, una amiga de toda la vida, quien en varias oportunidades ya había asumido el cuidado de la menor.

Antes de salir a trabajar, Kelly le pidió a su hija que se levantara para acompañarla, pero Kerly decidió quedarse en la vivienda al cuidado de la señora Rosa. “Yo le di un besito y le eché la bendición. Me dijo: ‘mamá, me voy a acostar otro ratico, más tarde me levanto’. Yo le cerré la puerta y me fui a trabajar”, relató la mujer en Séptimo Día.



Según Lina Rosa Torres, la menor estuvo jugando durante la mañana hasta que “no supo más de ella”. Por lo que decidió comunicarse con la madre e iniciar una búsqueda para encontrar a la menor.



“Hasta las 12:40 que me dan la noticia que la niña no la encontraban, que si la niña estaba conmigo. Me llama la señora, le dije ‘¿cómo así si yo dejé a la niña con usted?’, que no la encontraban”, recordó Kelly.



Videos fueron claves en la investigación

El caso fue asumido por el intendente Breiner Rueda, del grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. “Nos reportan que la patrulla del cuadrante en Girón tiene un caso con una menor de edad que no aparece y está reportada como desaparecida”, explicó el oficial.

Publicidad

Las autoridades establecieron que Kerly vivía en un segundo piso junto a su madre, otros familiares y el arrendatario del inmueble, Alirio Waldrón, quien era pareja sentimental de la cuidadora.

Durante las labores de búsqueda, el testimonio de un niño resultó clave. El menor aseguró haber visto a Kerly caminando de la mano de un hombre, información que llevó a las autoridades a revisar las cámaras de seguridad del sector en busca de pistas que permitieran ubicar al sujeto señalado.

Publicidad

Tras varias horas de análisis de las cámaras, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de la menor junto al hombre, quien posteriormente fue identificado por la madre como Alirio Waldrón.

Las autoridades fueron a buscarlo a la casa, pues según Kelly y Lina Rosa él se encontraba durmiendo mientras todos estaban buscando a la menor. “Él primeramente reacio a decir, que no sabía, que él no había tenido contacto con ella. Ya después que se le informa que hay un video donde él iba con la niña ese día, entonces él ya cambia de parecer”, afirmó el intendente.



Captura del señalado

El señalado afirmó que unos sujetos encapuchados lo habían abordado y le raptaron a la menor. Esta versión alertó a las autoridades, quienes capturaron al hombre por la desaparición de la niña de 8 años.

Mientras que Alirio Waldrón era llevado ante un juez de control de garantías para legalizar su captura, unidades de la Sijín iniciaron la búsqueda de la menor. “Él nos dio este punto de referencia de que había llegado con la niña hasta este lugar, de inmediato desplegamos todas las unidades a buscar en la zona boscosa. Por este landero es donde se halla el cuerpo sin vida de la menor”, afirmó el investigador.

El cuerpo de Kerly fue hallado en una zona boscosa a 5 minutos de la casa donde ella había desaparecido en horas de la mañana. Según el abogado de la familia, la menor fue asesinada con “extrema violencia”, ya que se determinó que a la menor le produjeron seis traumas craneoencefálicos que acabaron con su vida.

Publicidad

Una condena histórica

Un año después de la emisión del programa Séptimo Día, se conoció que Alirio Waldrón permanecía privado de la libertad desde el primero de mayo de 2024 y que, durante todo el proceso judicial, negó su responsabilidad. No obstante, el 25 de julio de 2025, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga emitió un fallo condenatorio en su contra.

El hombre recibió una condena histórica por el secuestro y feminicidio de la menor de 8 años, Kerly Cuevas, y fue sentenciado a 56 años y 3 meses de prisión.

Publicidad

"Gracias a Dios se dio la condena y que sé que con eso la niña no me la iba a devolver, pero me siento que se hizo justicia", aseguró la madre.

Según la Fiscalía, aunque el condenado nunca explicó por qué sacó a la menor de la vivienda. Actualmente, Alirio Waldrón permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Barne, en Boyacá.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.