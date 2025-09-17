Lista completa de iPhone que sí actualizarán a iOS 26 este 2025: revise si está su celular

iOS es el sistema operativo móvil desarrollado por Apple para sus dispositivos iPhone. Desde su lanzamiento en 2007, ha evolucionado constantemente, incorporando mejoras en seguridad, diseño, rendimiento y funciones inteligentes. Cada año, Apple presenta una nueva versión que marca el rumbo de su ecosistema móvil. La versión iOS 26, lanzada oficialmente el 15 de septiembre de 2025, representa uno de los cambios más importantes en la historia del sistema operativo.

Esta actualización no solo introduce un rediseño visual completo, sino que también amplía las capacidades de inteligencia artificial bajo el concepto de Apple Intelligence. Entre las principales novedades de iOS 26 se destacan:



Diseño liquid glass: una interfaz translúcida y dinámica que refleja el entorno y se adapta automáticamente al modo claro u oscuro. Los íconos, menús y widgets presentan animaciones más fluidas y personalizables.

Apple Intelligence: herramientas de IA integradas que permiten traducción en tiempo real durante llamadas, subtítulos en vivo en FaceTime, creación de emojis personalizados (Genmoji), recordatorios automáticos desde correos electrónicos y acciones inteligentes en la app Atajos.

Mejoras en apps nativas: Safari adopta el nuevo diseño visual, la app Mensajes permite encuestas interactivas y fondos personalizados, mientras que Mapas incorpora la función "Lugares Visitados".

Privacidad avanzada: nuevas opciones de control de datos, seguimiento de actividad y cifrado de extremo a extremo en más servicios.

La actualización está disponible de forma gratuita y su despliegue en Colombia comenzó el mismo 15 de septiembre, aunque de manera escalonada según el modelo de dispositivo.



Modelos compatibles con iOS 26

Apple ha confirmado que los siguientes modelos sí recibirán la actualización:



iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª y 3.ª generación)

iPhone 12 (mini, estándar, Pro y Pro Max)

iPhone 13 (mini, estándar, Pro y Pro Max)

iPhone 14 (todas las versiones)

iPhone 15 (todas las versiones)

iPhone 16 y 17 (incluyen iOS 26 de fábrica)

Cabe destacar que algunas funciones avanzadas, como la traducción en tiempo real o los Genmoji, solo estarán disponibles en modelos recientes como el iPhone 15 Pro y posteriores.



iPhone que no recibirán la actualización a iOS 26

Como ocurre con cada nueva versión, no todos los modelos de iPhone son compatibles con iOS 26. Apple ha confirmado que tres dispositivos lanzados en 2018 quedarán fuera de esta actualización, marcando el fin de su ciclo de soporte principal:

iPhone (1ª gen. - 2007) iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4s iPhone 5 iPhoen 5c iPhone 5s iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE (1ª gen. - 2016) iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max

Estos modelos, aunque populares en su momento, han alcanzado los siete años de soporte de software, lo cual supera ampliamente el promedio de actualizaciones ofrecidas por otros fabricantes de smartphones. A partir de ahora, estos dispositivos permanecerán en iOS 18, recibiendo únicamente parches de seguridad periódicos, pero sin acceso a las nuevas funciones, rediseños ni mejoras de rendimiento que trae iOS 26.



¿Cómo preparar un iPhone para actualizar a iOS 26?

Apple recomienda seguir estos pasos antes de instalar la nueva versión:



Verificar la compatibilidad del dispositivo. Realizar una copia de seguridad en iCloud o en un computador. Liberar entre 10 y 20 GB de espacio. Cargar la batería al menos al 50 % o mantener el equipo conectado. Conectarse a una red WiFi estable. Instalar primero la versión más reciente de iOS 18 si aún no se ha hecho.

iPhone 17, el primer dispositivo con iOS 26 de fábrica

El lanzamiento del iPhone 17 marcó un hito importante para Apple, al ser el primer dispositivo en incorporar de fábrica el sistema operativo iOS 26. Presentado oficialmente el 9 de septiembre de 2025, este modelo representa una evolución significativa en términos de diseño, rendimiento y capacidades fotográficas, consolidando la apuesta de la compañía por la integración entre hardware y software bajo el concepto de Apple Intelligence.

El iPhone 17 cuenta con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una experiencia visual fluida y nítida, especialmente en aplicaciones de alto rendimiento gráfico y reproducción multimedia. En su interior, incorpora el nuevo procesador Apple A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, que mejora la eficiencia energética y potencia el rendimiento general del dispositivo, permitiendo ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial sin comprometer la autonomía.

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 incluye una cámara principal de 48 megapíxeles, capaz de capturar imágenes con gran nivel de detalle y precisión cromática. A esto se suma un sensor frontal de 24 megapíxeles con tecnología Center Stage, que ajusta automáticamente el encuadre durante videollamadas y grabaciones, ofreciendo una experiencia más dinámica y profesional.

La batería, de 3.692 mAh, admite carga rápida de hasta 40 vatios, lo que permite recuperar gran parte de la energía en pocos minutos. En cuanto al almacenamiento, el dispositivo está disponible en versiones de 256 GB y 512 GB, respondiendo a las necesidades de usuarios que manejan grandes volúmenes de contenido multimedia y aplicaciones. El iPhone 17 también incluye funciones potenciadas por inteligencia artificial, como traducción en tiempo real, búsqueda por imágenes y mejoras en fotografía computacional.



Precios iPhone 17 en Colombia

iPhone 17: $5.879.000

iPhone 17 Air: $5.829.000

iPhone 17 Pro: $6.449.000

iPhone 17 Pro Max: $6.999.000

Apple Watch 2025: Series 11, Ultra 3 y SE 3

Junto con el iPhone 17, Apple presentó su nueva línea de relojes inteligentes, compuesta por tres modelos:



Apple Watch Series 11

Chip S11 de 3 nm para mayor rendimiento y eficiencia.

Medición de presión arterial y glucosa no invasiva.

Autonomía de hasta 36 horas.

Diseño más delgado y ligero.

Conectividad 5G para modelos con opción celular.

Apple Watch Ultra 3

Hasta 60 horas de batería.

Diseño robusto para deportes extremos.

Funciones avanzadas de salud y navegación.

Sensor de apnea del sueño y monitoreo continuo.

Apple Watch SE 3

Chip S9, el mismo del Series 9.

Pantalla más grande con bordes reducidos.

Almacenamiento interno de 32 GB.

Funciones de seguridad como detección de caídas y choques.

Estos dispositivos refuerzan el enfoque de Apple en salud, seguridad y conectividad, consolidando al Apple Watch como una herramienta integral para el bienestar diario.



AirPods Pro 3: audio, salud y traducción en tiempo real

Los AirPods Pro 3, también lanzados en septiembre de 2025, representan un salto importante en la experiencia auditiva y de entrenamiento personal. Estas son las novedades principales:



Cancelación activa de ruido mejorada (hasta 4 veces más efectiva que la primera generación).

Sensor de frecuencia cardiaca integrado.

Compatibilidad con más de 50 tipos de entrenamientos desde la app Fitness.

Traducción en tiempo real con Apple Intelligence.

Diseño ergonómico con cinco tamaños de almohadillas, incluyendo XXS.

Resistencia IP57 al agua, sudor y polvo.

Autonomía de hasta 8 horas con ANC activado.

Además, los AirPods Pro 3 están fabricados con materiales reciclados y forman parte del plan de sostenibilidad de Apple para alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2030.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL