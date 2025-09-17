En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Lista completa de iPhone que sí actualizarán a iOS 26 este 2025: revise si está su celular

Lista completa de iPhone que sí actualizarán a iOS 26 este 2025: revise si está su celular

La versión iOS 26 ya no estará disponible en los iPhone X. Recuerde que la actualización está disponible en Colombia desde el pasado 15 de septiembre.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 17, 2025 08:35 a. m.
Comparta en:
iPhone que sí actualizarán a iOS 26
iPhone que sí actualizarán a iOS 26 -
Apple

Publicidad

Publicidad

Publicidad