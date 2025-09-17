Lista completa de iPhone que sí actualizarán a iOS 26 este 2025: revise si está su celular

Publicidad
iOS es el sistema operativo móvil desarrollado por Apple para sus dispositivos iPhone. Desde su lanzamiento en 2007, ha evolucionado constantemente, incorporando mejoras en seguridad, diseño, rendimiento y funciones inteligentes. Cada año, Apple presenta una nueva versión que marca el rumbo de su ecosistema móvil. La versión iOS 26, lanzada oficialmente el 15 de septiembre de 2025, representa uno de los cambios más importantes en la historia del sistema operativo.
Esta actualización no solo introduce un rediseño visual completo, sino que también amplía las capacidades de inteligencia artificial bajo el concepto de Apple Intelligence. Entre las principales novedades de iOS 26 se destacan:
La actualización está disponible de forma gratuita y su despliegue en Colombia comenzó el mismo 15 de septiembre, aunque de manera escalonada según el modelo de dispositivo.
Apple ha confirmado que los siguientes modelos sí recibirán la actualización:
Cabe destacar que algunas funciones avanzadas, como la traducción en tiempo real o los Genmoji, solo estarán disponibles en modelos recientes como el iPhone 15 Pro y posteriores.
Como ocurre con cada nueva versión, no todos los modelos de iPhone son compatibles con iOS 26. Apple ha confirmado que tres dispositivos lanzados en 2018 quedarán fuera de esta actualización, marcando el fin de su ciclo de soporte principal:
Estos modelos, aunque populares en su momento, han alcanzado los siete años de soporte de software, lo cual supera ampliamente el promedio de actualizaciones ofrecidas por otros fabricantes de smartphones. A partir de ahora, estos dispositivos permanecerán en iOS 18, recibiendo únicamente parches de seguridad periódicos, pero sin acceso a las nuevas funciones, rediseños ni mejoras de rendimiento que trae iOS 26.
Apple recomienda seguir estos pasos antes de instalar la nueva versión:
El lanzamiento del iPhone 17 marcó un hito importante para Apple, al ser el primer dispositivo en incorporar de fábrica el sistema operativo iOS 26. Presentado oficialmente el 9 de septiembre de 2025, este modelo representa una evolución significativa en términos de diseño, rendimiento y capacidades fotográficas, consolidando la apuesta de la compañía por la integración entre hardware y software bajo el concepto de Apple Intelligence.
El iPhone 17 cuenta con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una experiencia visual fluida y nítida, especialmente en aplicaciones de alto rendimiento gráfico y reproducción multimedia. En su interior, incorpora el nuevo procesador Apple A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, que mejora la eficiencia energética y potencia el rendimiento general del dispositivo, permitiendo ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial sin comprometer la autonomía.
En el apartado fotográfico, el iPhone 17 incluye una cámara principal de 48 megapíxeles, capaz de capturar imágenes con gran nivel de detalle y precisión cromática. A esto se suma un sensor frontal de 24 megapíxeles con tecnología Center Stage, que ajusta automáticamente el encuadre durante videollamadas y grabaciones, ofreciendo una experiencia más dinámica y profesional.
La batería, de 3.692 mAh, admite carga rápida de hasta 40 vatios, lo que permite recuperar gran parte de la energía en pocos minutos. En cuanto al almacenamiento, el dispositivo está disponible en versiones de 256 GB y 512 GB, respondiendo a las necesidades de usuarios que manejan grandes volúmenes de contenido multimedia y aplicaciones. El iPhone 17 también incluye funciones potenciadas por inteligencia artificial, como traducción en tiempo real, búsqueda por imágenes y mejoras en fotografía computacional.
Junto con el iPhone 17, Apple presentó su nueva línea de relojes inteligentes, compuesta por tres modelos:
Estos dispositivos refuerzan el enfoque de Apple en salud, seguridad y conectividad, consolidando al Apple Watch como una herramienta integral para el bienestar diario.
Los AirPods Pro 3, también lanzados en septiembre de 2025, representan un salto importante en la experiencia auditiva y de entrenamiento personal. Estas son las novedades principales:
Además, los AirPods Pro 3 están fabricados con materiales reciclados y forman parte del plan de sostenibilidad de Apple para alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2030.
