Los efectos de la IA, según experto de Harvard: personas podrían dejar de escribir

La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las personas trabajan, estudian y se comunican. Aunque su uso permite realizar en horas tareas que antes podían tomar días o semanas, también plantea interrogantes sobre las capacidades humanas que podrían debilitarse a medida que aumenta la dependencia de estas tecnologías. Una de las principales preocupaciones tiene que ver con la escritura. Douglas Levin, investigador ejecutivo de Harvard Business School y asesor académico de la Facultad de Derecho de Stanford, advirtió que las personas podrían escribir cada vez menos debido al avance de las herramientas capaces de convertir la voz en texto y generar contenidos automáticamente.



“Cada vez escribiremos menos y menos; la IA reemplazará la escritura”, señaló Levin en una entrevista con el diario argentino La Nación. El experto explicó que los idiomas han permitido crear poesía y numerosas obras literarias, pero considera que la expansión de la inteligencia artificial puede cambiar la relación de las personas con la escritura. Según indicó, uno de los primeros usos que recibió ChatGPT tras su lanzamiento fue precisamente la creación de poemas.

La escritura, una habilidad que vale la pena preservar

Para Levin, el desafío no consiste únicamente en aprender a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, sino también en conservar las capacidades que estas pueden sustituir. El investigador aseguró que procura mantener el hábito de escribir por su cuenta. Incluso relató que, en ocasiones, se levanta durante la madrugada para redactar textos para su blog con pluma y tinta. Después utiliza modelos de IA para mejorar la gramática y la ortografía, pero conserva la escritura manual como punto de partida. (Lea también: Video | Desarrollador logra instalar avanzado sistema de IA en un teléfono Nokia de 2007)

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De acuerdo con Levin, en Harvard varias facultades consideran que la IA generativa debe funcionar como una aliada para las actividades académicas, en lugar de convertirse en un sustituto del trabajo de los estudiantes. El investigador explicó que algunos profesores permiten su uso, aunque mantienen una evaluación crítica de los resultados, mientras que otros prefieren prohibirla en sus clases. En cualquier caso, destacó la importancia de que los alumnos aprendan a distinguir cuándo estas herramientas pueden ayudarlos y cuándo recurrir a ellas puede reemplazar el esfuerzo que requiere su formación.



La IA aumenta la productividad, pero transforma el empleo

Los sectores de la tecnología, el marketing y la comunicación se encuentran entre los que han incorporado estas herramientas para aumentar su productividad. También mencionó el ámbito jurídico, donde algunos modelos pueden ayudar a elaborar contratos, redactar documentos y preparar acuerdos con mayor rapidez. Sin embargo, estos avances también tienen consecuencias para los trabajadores. Levin señaló que algunas empresas están reduciendo sus equipos a medida que identifican ganancias de productividad asociadas con la automatización. (Le puede interesar: Bill Gates advierte que la IA sin control podría provocar "mil millones de muertes")



En su análisis, el reto para los empleados será aprender a utilizar estas tecnologías y desarrollar capacidades que les permitan aportar valor en entornos laborales cada vez más automatizados. El experto sostuvo que las compañías están reconociendo especialmente a quienes se capacitan en el uso de la IA.

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Las advertencias de Levin muestran que el impacto de la inteligencia artificial no se limita a la automatización de tareas. También involucra la educación, las oportunidades laborales, la seguridad y la manera en que las personas desarrollan sus capacidades. En ese contexto, su recomendación de preservar la escritura plantea una pregunta de fondo: cómo aprovechar las ventajas de la IA sin renunciar a las habilidades que permiten a los seres humanos pensar, crear y expresarse por cuenta propia.

María Paula Rodríguez Rozo

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