Xbox celebra 25 años con anuncios que reviven clásicos y preparan el futuro de sus sagas

Desde 2001, Xbox ha construido una historia que va mucho más allá de sus consolas. Durante estos 25 años, sus juegos, personajes y franquicias han acompañado a varias generaciones de jugadores, mientras su comunidad se ha convertido en una parte fundamental de la identidad de la marca.

Por eso, celebrar este aniversario también significa mirar hacia atrás y reconocer todo lo que ha ocurrido en el camino. Desde los primeros títulos que marcaron una época hasta las experiencias que hoy siguen reuniendo a millones de personas frente a una pantalla, el recorrido de Xbox está lleno de momentos que merecen ser recordados.

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La celebración tuvo uno de sus momentos más importantes en FanFest Seattle, un encuentro que reunió a los seguidores de la marca y que también funcionó como la última parada de una gira de aniversario que pasó por ocho ciudades. Allí, los asistentes pudieron compartir su afición por los videojuegos y conocer algunas de las novedades que Xbox preparó para esta fecha especial.



Pero la celebración no se quedó únicamente en la nostalgia. La marca aprovechó el encuentro para presentar contenidos relacionados con algunas de sus franquicias más reconocidas, recuperar parte de su catálogo clásico y ofrecer nuevas formas de recordar la experiencia de cada jugador.

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Entre las iniciativas pensadas para la comunidad está Xbox Playback, una propuesta que permite revisar el recorrido personal de cada usuario dentro del ecosistema. La experiencia reúne datos como el primer juego que disfrutó, el tiempo total dedicado a jugar, el título más jugado y la racha más larga. En Latinoamérica estará disponible en Argentina, Brasil, Colombia y México, además de otros 15 países a nivel global.

También habrá espacio para celebrar el aniversario dentro de otros videojuegos. Call of Duty: Modern Warfare 4, Minecraft y Forza Horizon 6 recibirán aspectos especiales inspirados en los 25 años de Xbox, mientras que Candy Crush Saga tendrá una temporada llamada Game On!, acompañada de música de franquicias como Halo, Fallout y Spyro. A esto se suman nuevas funciones de consola para los usuarios que forman parte del programa Xbox Insiders.

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Sin embargo, los anuncios más importantes de la jornada también apuntaron directamente al futuro de varias series que han acompañado a la marca durante años. Y entre las novedades hubo noticias para quienes esperan regresar a mundos conocidos, descubrir nuevas historias o recuperar algunos de los juegos que marcaron los primeros años de Xbox.

Uno de los anuncios destacados fue la confirmación de que Wolfenstein 3 ya está oficialmente en producción en MachineGames, una noticia que da continuidad a una de las franquicias de acción más reconocidas del estudio. La información se suma a lo que Asha Sharma había adelantado previamente sobre el proyecto.

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La jornada también dejó novedades de otras sagas. Xbox presentó un nuevo adelanto de Fable, en el que se pudo ver una misión inédita, enfrentamientos mágicos contra criaturas malditas y nuevas pistas sobre la historia. Quienes quieran conocer más detalles tendrán que esperar al podcast oficial de Xbox, donde Playground Games profundizará en lo mostrado.

Los jugadores de PC también recibieron una noticia pensada para quienes quieren recuperar algunos clásicos. La retrocompatibilidad de Xbox en esta plataforma ahora incorpora 25 juegos de la consola original, entre ellos Star Wars: Knights of the Old Republic y The Elder Scrolls III: Morrowind. Además, KOTOR y otros títulos de la primera Xbox también recibirán logros.

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Por su parte, Halo: Campaign Evolved tendrá una actualización gratuita durante el invierno que incorporará Firefight, el conocido modo cooperativo de supervivencia de la franquicia. Esta modalidad permitirá volver a disfrutar de enfrentamientos contra oleadas de enemigos junto a otros jugadores.

Y para quienes prefieren la acción directa, DOOM: The Dark Ages recibirá Slaughter Mode el próximo 16 de noviembre, ampliando las opciones disponibles dentro del juego.

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Los anuncios muestran que Xbox busca celebrar su historia sin quedarse únicamente en los recuerdos. La recuperación de juegos clásicos, las novedades de franquicias emblemáticas y las actividades dedicadas a la comunidad forman parte de una conmemoración que también mira hacia los próximos años.

El aniversario número 25 se convirtió así en una oportunidad para reunir distintas generaciones de jugadores alrededor de una misma marca. Una celebración que reconoce el camino recorrido desde 2001 y que deja varias novedades para quienes siguen pendientes de lo que Xbox prepara para el futuro.

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