PlayStation Plus revela sus juegos de noviembre y hay grandes nombres entre las novedades

Cada mes, PlayStation Plus se convierte en una de las opciones para descubrir videojuegos que quizá habían quedado pendientes en la lista de deseos. Su catálogo permite explorar diferentes géneros y propuestas, desde grandes producciones hasta experiencias independientes que pueden terminar convirtiéndose en una sorpresa.

Para noviembre, la selección apunta a públicos bastante diferentes. Hay espacio para quienes disfrutan las historias cinematográficas, los RPG clásicos, los enfrentamientos multijugador y las experiencias de acción en primera persona. También aparecen propuestas deportivas para quienes prefieren competir sobre ruedas o dentro de un campo de críquet.

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Uno de los elementos interesantes de esta renovación es la variedad de franquicias y estudios involucrados. Algunas propuestas llevan a los jugadores a mundos llenos de misterios y criaturas sobrenaturales, mientras otras apuestan por escenarios históricos, combates y aventuras poco convencionales.



La selección también tiene un componente nostálgico para quienes disfrutan regresar a producciones que dejaron huella en generaciones anteriores. No todo se concentra en los lanzamientos modernos, pues los suscriptores de la categoría más alta también encontrarán motivos para revisar el catálogo de clásicos.

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Y entre tantos géneros, hay una aventura que destaca por su ambición y por continuar una de las historias más particulares de los videojuegos recientes.

Sony confirmó los juegos que llegarán en noviembre de 2026 al catálogo de PlayStation Plus Extra y Deluxe, encabezados por Death Stranding 2: On the Beach, la nueva aventura de Hideo Kojima. La selección incluye ocho incorporaciones al catálogo principal y dos títulos adicionales para los usuarios de Deluxe.

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Los juegos de PlayStation Plus Extra y Deluxe de noviembre

Uno de los grandes protagonistas es Death Stranding 2: On the Beach (PS5). En esta continuación, Sam vuelve a emprender una misión para conectar Australia a la red quiral. El recorrido estará marcado por un mundo dinámico en el que los terremotos, incendios forestales, tormentas de arena y otras amenazas ambientales pondrán a prueba a los jugadores. También será necesario enfrentarse o evitar criaturas sobrenaturales mientras se construye infraestructura para atravesar este territorio.

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Otra propuesta que llega con una personalidad bastante diferente es Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS5 y PS4). En esta aventura, Goro Majima pierde la memoria y termina convertido en un pirata moderno. Junto a su tripulación tendrá que explorar tierra y mar, enfrentarse a diferentes enemigos y buscar un tesoro legendario mientras intenta recuperar sus recuerdos.

Para quienes prefieren el misterio y la supervivencia, Atomfall (PS5 y PS4) propone explorar una zona de cuarentena ficticia en el norte de Inglaterra, cinco años después del desastre nuclear de Windscale. El juego combina exploración, combate, fabricación de objetos y encuentros con personajes extraños, sectas y organizaciones gubernamentales corruptas.

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Los amantes de los RPG también tendrán una incorporación importante con Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5). Esta recreación del clásico da inicio a la Trilogía de Erdrick y presenta una aventura en la que el protagonista debe continuar la misión de su padre, derrotar al temible Baramos y salvar el mundo.

La acción llega con Trepang2 (PS5), un shooter protagonizado por un soldado que escapa de su cautiverio sin recordar su pasado, pero que cuenta con habilidades sobrenaturales. Su propuesta combina enfrentamientos violentos, sigilo, armas explosivas y una búsqueda de respuestas sobre su identidad.

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En el apartado deportivo aparecen dos alternativas. MotoGP 26 (PS5) permitirá competir con pilotos, equipos, motocicletas y circuitos oficiales del campeonato. Una de sus particularidades es que las calificaciones de los corredores se actualizarán dinámicamente de acuerdo con sus resultados en las competencias reales.

Por otro lado, Cricket 26 – The Official Game of the Ashes (PS5 y PS4) incorpora una nueva carrera de gestión, mejoras en el modo Ashes y un mayor control estratégico dentro y fuera del campo.

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Finalmente, quienes disfrutan los enfrentamientos militares podrán encontrar Hell Let Loose (PS5), un shooter táctico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Sus partidas enfrentan a equipos de 50 jugadores contra 50, con infantería, vehículos blindados, artillería y diferentes roles que permiten participar en las operaciones desde distintas posiciones.

PlayStation Plus Deluxe también recupera dos clásicos

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Los suscriptores de Deluxe tendrán dos incorporaciones adicionales relacionadas con propuestas que cuentan con comunidades de seguidores propias.

La primera es Soul Reaver 2 (PS5 y PS4), secuela de Legacy of Kain: Soul Reaver. En esta aventura, los jugadores vuelven a controlar a Raziel, quien deberá viajar a través del tiempo para perseguir a Kain y descubrir los secretos que rodean la historia de Nosgoth.

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La segunda incorporación es Freedom Wars Remastered (PS5 y PS4). Ambientado en un futuro donde los recursos de la Tierra se han agotado, el juego presenta una sociedad en la que nacer implica recibir una condena de un millón de años de prisión. Para reducirla, será necesario sobrevivir a misiones peligrosas y combatir utilizando el arma Thorn junto a otros aliados.

Una selección para diferentes tipos de jugadores

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La renovación de noviembre reúne diez propuestas que recorren distintos géneros y generaciones. Desde la ambiciosa aventura de Sam en Death Stranding 2 hasta el regreso de Raziel en Soul Reaver 2, la selección ofrece alternativas tanto para quienes buscan experiencias recientes como para quienes quieren recuperar clásicos.

Los juegos corresponden a los niveles Extra y Deluxe de PlayStation Plus. Sin embargo, Sony recuerda que la disponibilidad del catálogo puede variar dependiendo de la región y que es recomendable consultar PlayStation Store para confirmar las incorporaciones en cada país.

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Con esta selección, noviembre tendrá aventuras para explorar, historias por descubrir y varios desafíos para quienes quieran sacarle provecho a su suscripción de PlayStation Plus.

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