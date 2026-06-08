Capcom dejó una sorpresa histórica: Resident Evil regresa y no llegó solo

Las presentaciones de Summer Game Fest suelen convertirse en el escenario perfecto para que las grandes compañías revelen sus próximos proyectos. Algunas muestran avances de juegos ya conocidos, mientras que otras aprovechan la atención global para presentar novedades capaces de generar conversación durante semanas.

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Capcom llegó a la edición 2026 con una posición privilegiada. La compañía japonesa atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia reciente gracias al éxito de franquicias como Resident Evil, Monster Hunter y Street Fighter. Por eso, la expectativa alrededor de su participación era especialmente alta.

Durante los últimos años, la empresa ha demostrado que no tiene miedo de revisitar algunos de sus títulos más importantes mientras continúa expandiendo sus sagas más exitosas. Esa combinación entre nostalgia e innovación ha sido clave para mantener el interés de millones de jugadores alrededor del mundo.



Con ese contexto, muchos esperaban anuncios relevantes durante la transmisión principal del evento. Lo que pocos imaginaban era que Capcom aprovecharía el escenario para revelar novedades relacionadas con tres de sus franquicias más importantes al mismo tiempo.



La compañía comenzó mostrando nuevos adelantos de proyectos que llegarán durante los próximos años, incluyendo contenido para Monster Hunter y Street Fighter. Sin embargo, la noticia más llamativa llegó después de varios minutos de presentación.

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Capcom confirmó oficialmente Resident Evil Veronica, una nueva versión del clásico Resident Evil Code: Veronica que llegará en 2027.

La nueva entrega traerá de regreso a Claire Redfield como protagonista y llevará a los jugadores a una renovada versión de Rockfort Island, una ubicación marcada por el horror, los experimentos biológicos y la presencia constante de criaturas infectadas.

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Desarrollado con el motor gráfico RE ENGINE, el remake buscará modernizar la experiencia original mediante una jugabilidad actualizada y un nivel de realismo diseñado para potenciar la tensión característica de la saga. El juego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam.

Pero Resident Evil no fue el único protagonista de la noche.

Capcom también anunció Monster Hunter Wilds: Ascendance, una gran expansión para Monster Hunter Wilds que llegará en 2027. El contenido ampliará la historia de las Tierras Prohibidas y llevará a los cazadores a una nueva región ubicada entre las nubes.

La expansión incluirá nuevas zonas explorables, monstruos inéditos, criaturas que regresan de entregas anteriores, habilidades adicionales para los jugadores y contenido Master Rank, una de las características más solicitadas por la comunidad de la franquicia.

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Según lo mostrado en el tráiler, la exploración aérea tendrá un papel importante dentro de esta nueva aventura, ampliando considerablemente el alcance de la experiencia original.

Finalmente, Capcom cerró sus anuncios con novedades para Street Fighter 6.

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La compañía presentó oficialmente el roster del Año 4, que incorporará cuatro nuevos personajes a lo largo de los próximos meses. La primera en llegar será Yasmine durante el verano de 2026, seguida por Arjun en otoño de 2026.

Sin embargo, la incorporación que más llamó la atención fue la de Tifa, uno de los personajes más populares de la saga Final Fantasy VII Remake. La luchadora hará su debut en Street Fighter 6 a comienzos de 2027 como invitada especial, llevando sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo al universo del juego de peleas.

El cuarto personaje será Bosch, figura conocida por quienes han seguido el modo World Tour, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2027.

Con un remake de Resident Evil, una expansión masiva para Monster Hunter Wilds y una colaboración inesperada entre Street Fighter y Final Fantasy VII, Capcom aprovechó Summer Game Fest 2026 para demostrar que sus principales franquicias seguirán teniendo un papel protagónico durante los próximos años. Y aunque varios de estos proyectos todavía están a meses de distancia, los anuncios dejaron claro que el futuro de la compañía ya comenzó a tomar forma.

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